FETÖ'nün fişlemesi gizli tanık ifadesinde

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede gizli tanık, özel toplantılarda, emniyette örgüte aykırı kişiler olup olmadığı şeklinde "fişleme" tabir edilecek bilgilerin tutulduğunu ve bunun da sürekli güncellendiği itirafında bulundu.



Aralarında eski emniyet mensupları ve öğretmenlerin bulunduğu 19'u tutuklu 22 sanık hakkında hazırlanan 274 sayfalık iddianame, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



Gizli tanık Toprak'ın verdiği ifadede, örgütün her toplantısında grup sorumlularının neden terör örgütü liderinin Türkiye'ye gelmediğiyle ilgili sorulara verdiği cevaplar yer aldı.



Toprak, "Toplantılarda bağlı olduğumuz grubun başı Fetullah Gülen'in neden Türkiye'ye gelmediğini sorduğumuzda '2015'i bekleyin, güzel şeyler olacak' şeklinde karşılık verirlerdi. Bunun ne anlama geldiğini bilmezdik." ifadesini kullandı.



ÖRGÜT ÜYELERİ BİRBİRLERİNE GÜVENMEMİŞ



Terör örgütünün istihbarat birimine çok önem verdiğini ancak kendi yandaşlarına bile güvenmediğini bildiren Toprak, ifadesine şöyle devam etti:



"M.E'nin, hoca olarak görev yaptığı dönemde cuma günleri sabah namazı vaktinde istişare toplantısı düzenlerdi. Toplantıya başlamadan önce M.E. cüzdanlarımıza kadar kontrol eder, cep telefonlarını içeriye aldırmazdı. Bu toplantıya İ. K, H. D, A. Y. Ç, C. B. ve R.S. katılırdı. Bu istişarelerde hizmet hareketine kazandırılacak personel olup olmadığı, emniyet içerisinde hizmet hareketi aleyhine konuşan olup olmadığı, Fetullah Gülen'den gelen talimatların ne şekilde uygulanacağı hususları konuşulurdu. Bu hocalarda emniyetin listeleri vardı. Ellerinde laptop olurdu, tüm emniyet personellerinde tayin dönemi gelenlerin durumu, gideceklerin değerlendirilmesi, aykırı kişiler olup olmadığı şeklinde 'fişleme' tabir edilecek bilgiler güncellenirdi."



Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle içerisinde eski emniyet mensuplarını ve öğretmenlerinde bulunduğu 22 sanık hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 ile 15 yıl arasında hapis istemiyle dava açılan sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.