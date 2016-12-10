FETÖ'nün fişleme kodları

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Kırşehir'de tutuklanan polis memuru, örgüt mensuplarının fişleme ve gizlilik yöntemlerini deşifre etti.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğündeki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonlarda gözaltına alınmasının ardından tutuklanan polis memuru, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi.



Cumhuriyet savcısına ifade veren polis memuru, birçok ilde görev yaptıktan sonra tayininin Kırşehir'e çıktığını, burada da örgüt yapılanmasında yer aldığını itiraf etti.



Özellikle 17-25 Aralık sürecinden sonra örgüt içinde gizlilik tedbirlerine daha çok önem verildiğini, küçük gruplar halinde toplantılar yapıldığını belirten polis memuru, Emniyet Müdürlüğünde özellikle istihbarat, terörle mücadele (TEM), kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele (KOM) şube müdürlüklerine özel önem verildiğini ve bu birimler için farklı kodlar kullanıldığını anlattı.



Örgüte tam bağlı polislerin bu birimlerde görevlendirilmesine özel önem verildiğine işaret eden itirafçı polis, FETÖ/PDY ile bağlantısı olmayanların da iftira ve yalanlara dayalı yöntemlerle birimlerden uzaklaştırılmaya çalışıldığını dile getirdi.



ÖNEMLİ BİRİMLERE ÖZEL KOD



Daha önce görev yaptığı iller ve Kırşehir'de bu birimlere farklı kod adları verildiğini aktaran polis memuru, "İstihbarat şubeye 'İngilizce', KOM şubeye 'kimya', TEM şubeye 'tarih' kodunu kullanıyorlardı. Örgütle ilgili bir konu görüşeceklerinde, özellikle telefon konuşmalarında KOM, TEM ya da istihbarat şubenin isimlerini değil, kod isimleri söylüyorlardı." ifadelerini kullandı.



Kamu kurumlarında çalışanların da örgüte yakınlık derecesine göre "sayısalcı, sözelci, eşit ağırlıkçı, ilgilik, küskün, alan dışı" şeklinde tanımladıklarına değinen polis memuru, şu bilgileri verdi:



"Her kamu kurumundaki birimlerde ayrı ayrı sorumlular vardı. Bunlar, birimlerinde çalışanlarla ilgili fişleme bilgilerini üstlerine bildiriyorlardı. Sorgulamadan itaat eden, himmetlerini düzenli veren ve toplantıları aksatmayanlara 'sayısalcı', toplantılara sık katılan ancak daha az himmet verenlere 'eşit ağırlıkçı', himmete yeni başlatılan ya da çok az veren, toplantılara ara sıra gelenlere 'sözelci', dini bütün ve kazanılabilir gözüyle bakılan kişilere ilgilik, daha önce örgütte olup da bir şekilde ayrılanlara 'küskün', örgüte karşı olan, hiç yaklaşamadıkları ve tedbirli davrandıkları kişilere de 'alan dışı' isimleri veriyorlardı."



Örgüt üyelerinin, "sayısalcı" olarak kodlanan kişilere özel önem verdiklerini ve örgüt içi evliliklerde de bunlara öncelik tanıdıklarını vurgulayan polis memuru, "Sayısalcı olarak kodladıkları kişileri, örgüt içi evliliklere yönlendiriyorlardı. Bu kişilerin emniyette iyi yerlere gelmesi için çalışmalar yapıyorlardı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA