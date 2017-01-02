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02 Ocak 2017 20:15 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2017 20:16

FETÖ'nün Çanakkale-Manisa temsilcisi tutuklandı

Balıkesir'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Çanakkale-Manisa temsilcisi firari şüpheli tutuklandı.

FETÖ'nün Çanakkale-Manisa temsilcisi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve firari olan Şadi Özdemir, emniyet ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Özdemir tutuklandı.

Özdemir, emniyet ekiplerinin 21 Aralık 2016'da düzenlediği operasyonda yakalanmıştı.

Etiketler: fetö temsilcisifetö


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