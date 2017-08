FETÖ'nün firari iş adamlarının ABD'deki iş yerleri görüntülendi

FETÖ firarisi Fetin ve Fatih Kazancı kardeşlerin ABD’de seramik ve mermer işletmeleri olduğunu tespit eden AA muhabirleri aileye ait Tile Optima ve Firuze adlı mermer ve seramik işletmelerini Virginia ve New Jersey'de görüntüledi.

Rodi Giyim için Bank Asya’dan 100 milyon TL değerinde batık kredi aldığı ortaya çıkan Fetin Kazancı’nın Virginia'da işlettiği Firuze adlı mermer ve seramik satış deposunda oğulları Selman ve Yasin Kazancı AA kameralarına yakalandı.



Sosyal medyada FETÖ lehine paylaşımlarıyla dikkat çeken oğul Selman Kazancı'nın Twitter hesabından seçimler öncesi AK Parti seçmenlerine yönelik küfür mesajları paylaşılmış, tepkiler üzerine hesabının hacklendiğini, mesajların kendisine ait olmadığını savunmuştu.



AA muhabirine yakalanan Yasin ve Selman Kazancı kardeşler, FETÖ şüphelisi Fetin Kazancı’nın depoda olmadığını, kendilerinin de Fetin Kazancı ile herhangi bir akrabalık ilişkilerinin bulunmadığını belirterek sadece onun işçileri olduklarını iddia etti.







AA muhabirinin kendisine Selman Kazancı olduğunu söylemesi üzerine bulunduğu mermer kamyonetinden inip hızla içeri giren Selman Kazancı depolarının kapısını kapattı ve polisi aradı. Daha sonra dışarı çıkan Selman Kazancı polisi beklerken AA muhabirlerinin ilettiği sorulara net yanıt vermekten kaçındı.



Diğer taraftan abisi Yasin Kazancı ise AA ekibine kameralarını kapatmasını istedi.



İşletmeye gelen polis AA ekibini bölgeden uzaklaştırdı.







"VATANSIZLAŞTIM, ALDIĞIM PARAYA BAKARIM"



Fetin ve Fatih Kazancı’nın New Jersey eyaletindeki "Tile Optima" adlı işletmesini görüntüleyen AA ekibi kendisini işletmenin müdürü olarak tanıtan Mehmet isimli şahsın fiziki saldırısına uğradı.



Önce AA ekibinin sorularına cevap vermeyi kabul edip açıklamalarda bulunmaya başlayan İşletme müdürü, 15 Temmuz’daki FETÖ'nün başarısız darbe girişimine ilişkin sorulara "Bana göre çok bir şey değil" ifadesini kullanarak "Ben vatansızlaştım, evet. Ben aldığım paraya bakarım." şeklinde konuştu.







AA MUHABİRİ VE KAMERAMANINA SALDIRI



FETÖ ile ilgili sorulardan rahatsız olan işletme müdürü, özel mülklerine girildiğini iddia ederek, AA ekibini polis çağırmakla tehdit etti.



AA ekibinin durduğu yolun da kendilerine ait olduğunu ileri süren işletme müdürü, hakaretlerde bulunarak AA muhabiri ve kameramanına saldırdı.







İnternet sitesinde adı "Tile Optima" olarak geçen ve New Jersey’nin yanı sıra Virginia, Texas, Illinois, Kaliforniya ile Florida’da şubeleri bulunan işletmenin tabelasında "Aetna Chemical Corporation" şeklinde farklı bir ismin olması dikkati çekti.







FATİH KAZANCI'NIN FETÖ İLİŞKİSİ 1970'LERE DAYANIYOR



İflas eden Rodi Giyim'in sahibi Fatih Kazancı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in İzmir'e geldiği 1970'li yıllarda yanında bulunan ve 1980'li yıllarda ise Akyaka Vakfı'nı kuran kurmayları arasında yer alıyordu.



Geçen yıl aralık ayında vakfa yönelik İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şubesinin düzenlediği operasyonda aralarında Fatih Kazancı’nın da bulunduğu 18 şüphelinin evlerine baskın yapılmıştı. Baskında şüphelilerden 8'i gözaltına alınmış ve ismi gözaltı listesinde bulunan Fatih Kazancı yurtdışında olduğu için gözaltına alınamamıştı.



FETİN KAZANCI BANK ASYA'NIN BATIK KREDİLERİNİ ALMIŞTI



Diğer taraftan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) murakıp raporlarına göre Fetin Kazancı’nın 2014 yılında iflasın eşiğinde olan Bank Asya’dan 100 milyon TL değerinde batık kredi aldığı ortaya çıkmıştı.