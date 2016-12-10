FETÖ'nün finansal yapılanmasına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonlar İstanbul'da devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) "himmet" adı altında finansal destek sağladıkları iddia edilen ve aralarında iş adamlarının da bulunduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Kaynak: AA