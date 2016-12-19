FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 17 şüpheliden 11'i yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına ilişkin İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, 12'si "abi, imam" olmak üzere 17 şüpheliye ilişkin gözaltı, arama ve el koyma kararı çıkarıldı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için İstanbul, Ankara, Trabzon, Yalova, Kocaeli, Artvin ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon başlattı.



Şüphelilerin adreslerinde arama yapan polis, 11 kişiyi gözaltına aldı.



Ekiplerin operasyon kapsamındaki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA