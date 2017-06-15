FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik Adana, Ankara ve Mersin'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.



Operasyonda, aralarında "ByLock" kullandığı iddia edilen ve daha önce meslekten ihraç edilenler ile açığa alınanların da bulunduğu 12 polis gözaltına alındı.



Haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen 12 zanlı, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.