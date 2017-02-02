FETÖ'nün emniyet yapılanması soruşturmasında 33 tutuklama

Antalya polisinin 5 ilde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda terör örgütü FETÖ/PDY üyesi oldukları iddia edilen ve çoğunun "ByLock" uygulaması kullandığı tespit edilen 33 polis tutuklandı.

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 53 şüpheliden biri komiser yardımcısı 33 polis memuru cezaevine gönderildi.



Alınan bilgiye göre, geçen 19 Ocak'ta Antalya polisinin başlattığı operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden, FETÖ mensuplarının aralarında şifreli iletişim kanalı olarak kullandıkları "ByLock" uygulaması kullandıkları belirlenen 23'ü daha bugün adliyeye çıkarıldı.



Tutuklanma talebiyle Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Adliyeye sevk edilen 14 şüpheli 30 Ocak'ta tutuklanmıştı. Böylece operasyon kapsamında FETÖ/PDY üyesi oldukları iddia edilen tutuklu polis sayısı 33'e yükseldi.



Serbest bırakılanlardan bir kısmının tutuklanan polislerin yakınları ve akrabaları oldukları belirtildi.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Antalya merkezli İstanbul, Bursa, Konya, Eskişehir, Kilis'te düzenlenen operasyonda biri komiser yardımcısı, 37'si polis 53 şüpheli gözaltına alınmıştı.