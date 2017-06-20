FETÖ'nün 'mahrem emniyet imamı' yakalandı

Sivas'taki FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan "mahrem emniyet imamı" olarak tanınan zanlı tutuklandı.

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "mahrem emniyet imamı" olarak aranan zanlı, Ankara'da yakalandı.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanması dosyası kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan A.İ.A'nın Ankara'da olduğu tespit edildi. Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara'da yaptıkları çalışmalar neticesinde yakaladıkları A.İ.A'yı Sivas'a getirdi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Sivas 3. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklandı.



Zanlı A.İ.A. hakkında, FETÖ/PDY'nin "mahrem emniyet imamlarına" yönelik Türkiye genelinde yapılan operasyon kapsamında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.