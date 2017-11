"Malum adamın duası kabul oldu, ocağıma ateş düştü"

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, biri emniyet müdürü 5 eski polisin yargılanmasına başlandı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan, meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklar eski emniyet müdürü Erkan Demirci ile eski polis memurları Murat Büyükşahin ve Hüseyin Yavuz ile avukatları ve yakınları katıldı.



Tutuksuz sanıklar M.Ö. ile S.G. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mahkeme salonuna bağlandı.



İddianame özetinin okunması ve kimlik tespitinin ardından, sanıkların savunmaları alınmaya başlandı.



Tutuksuz sanık M.Ö, FETÖ üyesi olmadığını savunarak, aleyhinde ifade veren S.B. ile polis okulunda aynı sınıfta olduklarını ve Bolu'ya tayin olduklarında aynı evde kalma kararı aldıklarını anlattı.



Yaklaşık 6-7 ay kadar örgütün evinde kaldığını ancak toplantı ve sohbetlerine katılmadığını ileri süren sanık, Gerede'ye tayin olunca örgütten hiç kimse ile görüşmediğini ifade etti.



"ALLAH VE PEYGAMBERLE ALDATILDIM"



Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan tutuksuz sanık S.G. ise FETÖ'nün gerçek yüzünü göremediği için pişman olduğunu söyledi.



"Pişmanım. Malum adamın malum duası kabul oldu, ocağıma ateş düştü." diyen sanık S.G, "Ben Allah ve peygamber kavramları kullanılarak aldatıldım, kandırıldım. Yapının içine çekildim. Vatan ve millet sevgisi ile yetişmiş bir birey iken ocağıma ateş düştü. Terörist ilan edildim." diye konuştu.



Sanık S.G, örgütün yapısı hakkında daha detaylı bilgi sahibi oldukça, FETÖ'nün milli bir yapıda olmadığını, vatan millet sevgisini, bayrak saygısını kötüye kullandığını anlamaya başladığını belirterek, şunları söyledi:



"Malum yapıdan çıkmaya çalıştığımda 'şefkat tokadı' gibi bir sürü dini telkinlerle örgütün içinde kalmaya ikna edildim. 'Bayrağımız her yerde dalgalanacak. Türkçe geçerli olacak. Herkes Müslüman olacak' diye aldandım. Malum yapı gerçek yüzünü perdelemiş, gizlemiştir. Bir süre sonra kendi ülkesini zora sokan bu yapının yüzünü gördüm. 'İleride her şey değişecek. Devletle barışılacak' diyerek benim çıkmamı engellediler."



"ÖRGÜT, BENİM GİBİ İTİRAFÇILAR SAYESİNDE ÇÖZÜLEBİLİR"



Etkin pişmanlık kapsamında bildiği her şeyi daha önce anlattığını aktaran sanık G.S, "Benim gibi itirafçılar sayesinde örgütün çözülebileceğini, ortaya çıkmamış unsurlarının tespit edilebileceğini değerlendirdiğim için bugüne kadar öğrendiğim bildiğim ve şahit olduklarımı anlattım." ifadesini kullandı.



Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, sanıkların, HTS ve "ByLock" çözümlerine ilişkin savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi.