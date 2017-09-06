FETÖ'nün darbeyi destekleyen mesajları

FETÖ, 12 Eylül 1980'deki askeri darbe öncesinde ve sonrasında kendisine ait basın yayın organlarında darbeyi destekleyen mesajlar verdi.

Fetullahçı Terör Örgütünce (FETÖ), 12 Eylül 1980'deki askeri darbe öncesinde ve sonrasında kendisine ait basın yayın organlarında darbeyi destekleyen mesajlara yer verildi.



AA muhabirinin soruşturmalar, iddianameler ve açılan davalardan derlediği bilgilere göre, temelleri yaklaşık 50 yıl önce örgütün elebaşı Fetullah Gülen tarafından İzmir'de atılan FETÖ, 1970'li yıllardan itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) sızmaya başladı.



Yeni Asya Grubu içinde yer alan Fetullah Gülen, 1970'li yıllardan sonra İzmir Kestanepazarı Kur'an Kursunda görev yaptığı dönemde çevresindeki arkadaşları ile dini istismar etmek suretiyle örgütün çekirdek kadrosunu oluşturarak müstakil harekete geçti.



Faaliyetlerini daha ziyade 13-18 yaş grubundaki öğrenci ve genç kesim üzerinde yoğunlaştıran Fetullah Gülen, teyp ve video kasetlerine çekilen vaaz ve konuşmaları, sohbet toplantıları, özellikle yaz kamplarında görüşlerini ulaştırdığı sempatizan grubu ile kendi adıyla örgütünü oluşturdu.



GÜLEN'DEN DARBELERE YÖNELİK DESTEK İÇEREN MESAJLAR



Örgüt, 1978'de yayımlanmaya başlayan "Sızıntı" dergisi ile basın yayın ve propaganda alanında yeni bir güç kazandı.



İçinde bulunduğu güç dengesine ve şartlara göre tutum ve davranışlarını değiştiren Gülen, hakkında arama kararı bulunmasına rağmen, 12 Eylül askeri darbesinin hemen öncesinde, darbelere yönelik destek içeren değerlendirmelerde bulundu.



Gülen, derginin 1979 Haziran sayısında yer alan "Asker" adlı başyazısında, "Onun süngüsü, yüz defa iniltimizi dindirdi ve ateşimize su serpti. Yakın tarihimizde dahi kaç defa onda mazinin tebessüm eden çehresini ve yıldırımlaşan celadetini gördük... Eğer, atik davranıp da yıllardan beri hazırlanan karanlık emellerin önüne geçilmeseydi, bütün bir millet olarak inkisar içinde ağlamadan başka çaremiz kalmayacaktı. Tuğa selam, sancağa selam ve onu tutan sancağa binlerce selam." ifadelerine yer verdi.



Askeri darbe sonrasında Gülen, aynı derginin 1980 Ekim sayısında kaleme aldığı "Son karakol" başlıklı yazısında da "Ümidimizin tükendiği yerde Hızır gibi imdadımıza yetişen Mehmetçiğe bin kere daha selam duruyoruz." görüşünü kaydetti.



"DARBELERDEN GÜÇLENEREK ÇIKTILAR"



FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ele geçirilmesi teşebbüsüne ilişkin hazırlanan iddianamede, örgütün 12 Eylül askeri ve 28 Şubat 1997 postmodern darbelerinden zarar görmeyip, daha da güçlenerek devlet yapısını ele geçirdiği ve siyasete doğrudan müdahale edecek korkunç bir dev haline geldiği belirtildi.



İddianamede, Gülen'in darbe dönemindeki faaliyetleriyle ilgili, "Fetullah Gülen, 80'li yıllardaki 'fiili' mesai arkadaşı Kenan Evren'i yıllar sonra 'cennetlik' ilan etmiş, 31 Ocak 2005'te Milliyet'e verdiği demeçte, 'Evren Paşa, seçmeli din derslerini mecburi yapmakla yararlı bir iş yapmıştır. Gençlerin çoğu onun bu icraatı vesilesiyle din eğitiminden nasiplerini almışlardır. Bu iş kanaatimce öyle büyüktür ki doğrusunu Allah bilir, hiçbir sevabı olmasa bile bu icraatı ona yetebilir, ahirette kurtuluşuna vesile olabilir, cennete de gidebilir.' demiştir." tespitine yer verildi.