FETÖ'nün darbe girişimini külliyatta anlattılar

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Twitter'da @voicesofjuly15 hesabı etrafında bir araya gelen gönüllü gençlerden oluşan bir grup, "15 Temmuz Külliyatı" isimli bir çalışma yayımladı.

Sosyal medyada bir araya gelen gönüllü gençlerden kurulu @voicesofjuly15 (15temmuzunsesleri) adındaki grup, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişimini anlatan bir külliyat oluşturdu.



"15 Temmuz Külliyatı" adını taşıyan çalışma, FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin hemen ardından sosyal medya sitesi Twitter'da, @voicesofjuly15 adıyla kurulan sayfada bir araya gelen gençler tarafından yapıldı.



Anadolu Ajansı'nın da kaynakları arasında bulunduğu külliyat 638 sayfadan oluşuyor. Darbe girişimini durdurmak için şehit düşen kahramanların hikayeleri ve bu hain girişime karsı dış basının tepkileri gibi konuların yer aldığı çalışmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminden geriye doğru giderek FETÖ'nün Türkiye'yi kaos ve istikrarsızlığa sürüklemek için gerçekleştirdiği 7 Şubat 2012'deki MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılmasından, 17-25 Aralık operasyonları girişimine, MİT TIR’larının durdurulması gibi birçok önemli konu detaylı grafiklerle anlatılıyor.



@voicesofjuly15, FETÖ'nün darbe girişimini ve örgütün gerçek yüzünü İngilizce olarak yurt dışına anlatmak amacıyla darbe girişimi ertesinde kurulurken, onlarca farklı yabancı dilde bildiriler yayınlayarak darbenin yurt dışında anlatılmasında önemli görevler üstlendi.



"15 Temmuz Külliyatı" isimli çalışmaya voj15.com internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.