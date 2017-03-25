FETÖ'nün darbe girişimine dahli gün gibi ortada

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, "Hiç şüphesiz, gün gibi ortada ki onların dahli var." şeklinde konuştu.

Antalya'da bu yıl altıncısı düzenlenen Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun eş başkanlığını yürüten Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw, soruları yanıtladı.



Straw, Tatlıdil Forumu'nun 6 yıl önce, Türkiye ve İngiltere hükümetleri ile politikacılar, iş adamları, akademisyenler ve medya temsilcilerini bir araya getirerek, fikir alışverişinde bulunulması ve geleceğe birlikte bakılması için kurulduğunu hatırlattı.



Yıllar içinde Forum'un çok güzel gelişme gösterdiğini kaydeden Straw, İngiltere'nin Brexit kararına ilişkin ise, "Avrupa Birliği'nden ayrılıyor olmamız, ikili ilişkilerimizi çok daha önemli bir hale getirdi. Türkiye de çok büyük ve önemli bir ülke olarak bunlardan bir tanesi. İkili diplomasi, artık daha önce olduğundan daha çok önem arz ediyor." diye konuştu.



İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılıyor olsa da Avrupa'dan ayrılmadığına işaret eden Straw, "Biz tıpkı Türkiye gibi Avrupa'nın bir parçasıyız. Tarihlerimiz bütün olarak ve daimi bir şekilde Avrupa ile bağlı. Ancak artık Avrupa ile yeni bir ilişki kurmaya çalışıyoruz." dedi.



"FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNDE DAHLİ OLDUĞU GÜN GİBİ ORTADA"



Tatlıdil Forumu'nun iki ülkenin birbirini anlaması ve dostluğunu geliştirmesi için bir platform olduğunu belirten Straw, şunları kaydetti:



"Bir konu benim için büyük bir endişe kaynağı. Birleşik Krallık'ta bile Türkiye'de geçen Temmuz ayında gerçekleşen darbe girişimi gerçek manada çok az anlaşılıyor. Aktarıldığı şekle bakılırsa, bu birkaç askerin baş kaldırması sonucunda birkaç kişinin öldürüldüğü. Ama bu kesinlikle doğru değil. Neredeyse, bir Avrupa ülkesinde (Türkiye) demokratik olarak seçilmiş hükümetin devrilmesine sebep oluyordu. Korkunç."



Straw, Tatlıdil Forumu'nun İngiltere'de de Türkiye'nin atlattığı badirenin anlaşılmasına yardımcı olması temennisinde bulundu.



Jack Straw, "Avam Kamarasının Dış İlişkiler Komisyonu Fetullah Gülen Organizasyonunun darbe girişimine dahil olduğu sonucuna vardığı için çok memnunum. Çünkü benim de sahip olduğum bütün bilgi bu yönde. Hiç şüphesiz, gün gibi ortada ki onların dahli var." ifadelerini kullandı.



FETÖ'nün dışarıya gösterdiği "iyi yüzünün" yanında, bir de çok kötü bir yüzü olduğunu kaydeden Straw, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Yıllar boyunca, özellikle darbe girişiminden beri, bu örgütün nasıl iki ayrı yüzü olduğuna dair bir sürü kişiyle konuştum. İyi yüzü, bir de çok kötü yüzü. Birçok kişi iyi yüzlerini gördü; yani açtıkları okullar ve eğitim alanındaki faaliyetlerle. Bu da örgüte katılmak için insanlara çekici gelen kısmıydı. Ama görünen yüzün altında, bu örgütün demokrasiyi yıkmak için demokrasinin temellerini baltalamaya çalışan çok karanlık bir yüzü var. Örgüt, Fetullah Gülen'in liderliğinde bir Türk tarafından yönetildiği için, örgüt asıl tehditi Türkiye için ve Türkçe konuşulan bölgeler için oluşturuyor. Mesela İngiltere için direk bir tehlike arz etmiyor. Esas tehlike Türkiye'de."



Straw, darbe girişiminin ciddiyeti ile örgütün Türk devletine ne derece sızdığını anlama konusunun neredeyse tamamen reddedildiğini belirtti.



İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasının Dış İlişkiler Komisyonunun bugün yayımladığı raporda, 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, bu olayın ülkenin demokrasisini hedef aldığı ve İngiltere'nin bu konuda Türkiye'ye verdiği desteğin yerinde olduğu ifade edilmişti.



Raporda, İngiltere Dışişleri Bakanlığının 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'ye verdiği hızlı desteğin, Türkiye'de İngiltere'nin yakın bir müttefik ve dost olarak algılanmasını sağladığı kaydedilmişti.



Komisyonun raporu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konusunda ise temkinli ifadeler içeriyor. Raporda, Türkiye'nin FETÖ ile darbe girişimi arasındaki ilişki konusunda bildirdiklerine İngiltere'nin inandığı ancak FETÖ konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı iddia edildi.