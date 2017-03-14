FETÖ'nün darbe girişimine 101 dava

Yurt genelinde FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 8 ayda 101 dava açıldı.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, FETÖ ve darbe girişimiyle ilgili 15 Temmuz'dan bu yana Türkiye genelinde Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma sayısı 10 bin 762 oldu.



Savcılık soruşturmalarının tamamlanmasının ardından "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "terör örgütü üyesi olmak", "örgüt adına suç işlemek", "suç ve suçluyu övmek" gibi suçlardan çok sayıda açılan davada 4 bin 970'i tutuklu 8 bin 663 şüpheli yer aldı.



Darbe girişimine yönelik ise Ankara, İstanbul, Muğla başta olmak üzere yurt genelinde toplam 101 dava açıldı. Hakim karşısına çıkan bazı sanıkların yargılanmalarına başlandı.



CUMHURBAŞKANI'NA SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI



Darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için giden darbeci askerler, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.



Davanın 20 Şubat'ta başlayan duruşmasında iki numaralı sanık eski Tuğgenerel Gökhan Şahin Sönmezateş, üç numaralı sanık eski Binbaşı Şükrü Seymen ile aralarında Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığının "üs imamı" olarak anılan eski Astsubay Başçavuş Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu eski SAT, MAK, Özel Kuvvetler üyeleri ve helikopter pilotları savunma yaptı.



Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin 27 sanığın da Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması sürüyor.



Aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 28'i tutuklu 76 sanıklı davanın görülmesine Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.



Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 330 sanık hakkında açılan dava da başladı. Bazı sanıkların savunmalarının alındığı davada duruşmalar 20 Mart'ta devam edecek.



Darbe girişimi sırasında, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden ve ilk kez 21 Şubat'ta hakim karşısına çıkan sanıkların yargılanmaları sürecek.



"ÇATI İDDİANAME" KABUL EDİLDİ



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 26'sı general 221 kişi hakkında hazırlanan ve 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen "çatı iddianamesi"nde, FETÖ mensuplarınca Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmak ve bu düzen yerine başka bir düzen getirmek amacıyla darbe teşebbüsünde bulunulduğu belirtiliyor.



İddianamede, FETÖ'nün asker üyelerinden oluşan ve "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi olarak tespit edilen 38 şüpheli de yer alıyor. Duruşmalara Mayıs ayında başlanması bekleniyor.