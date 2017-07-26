FETÖ'nün charter school geliri yıllık 729 milyon dolar

Turkish Heritage Organization Başkanı Ali Çınar, FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli (charter) okullarından yıllık gelirlerinin 729 milyon dolar olduğunu söyledi.

Turkish Heritage Organization Başkanı Ali Çınar, FETÖ'nün ABD'deki faaliyetlerine ilişkin, "FETÖ şu anda 10-15 milyon dolarlık bir pr çalışması yapıyor. Kaynak olarak hala güçlüler. Türkiye'de ivmeleri kırılsa da iki yıl önceki rakamları gayet ciddi. ABD'de sözleşmeli (charter) okullarından yıllık gelirleri 729 milyon dolar. 26 eyalette okulları var. 140'ın üzerinde okulu yönetiyorlar. 80 binin üzerinden Amerikalı öğrenci buralarda eğitim alıyor." dedi.



Çınar, Swissotel The Bosphorus Istanbul'da düzenlediği basın toplantısında Türkiye-Amerika ilişkinlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.



Türk-Amerikan ilişkilerinde gündemdeki en önemli iki konunun FETÖ ve YPG olduğunu aktaran Çınar, FETÖ'nün Amerika'daki faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.



Çınar, Trump yönetiminin kendi iç meseleleri nedeniyle FETÖ konusuna el atamadığını dile getirerek, şöyle konuştu:



"Adalet Bakanının da son iki gündür istifası isteniyor gibi. Türkiye şu anda 'FETÖ liderini geri verin' diyor. Amerika kendi iç dünyasında savaştığı için bununla uğraşacak vakitleri yok. Kurum olarak bizler de bu alanda yapılan çalışmalarda iki sayfalık bir faaliyet raporu hazırladık. Amerika'da hala bunun bir darbe olmadığı algısı var. Biz de bunu kırmaya çalışıyoruz. PR konusunda Türkiye'nin hala ciddi sıkıntıları var. FETÖ şu anda 10-15 milyon dolarlık bir PR çalışması yapıyor. Kaynak olarak hala güçlüler. Türkiye'de ivmeleri kırılsa da iki yıl önceki rakamları gayet ciddi. ABD'de sözleşmeli (charter) okullarından yıllık gelirleri 729 milyon dolar. 26 eyalette okulları var. 140'ın üzerinde okulu yönetiyorlar. 80 binin üzerinden Amerikalı öğrenci buralarda eğitim alıyor. Çok güçlü bir potansiyelleri var. Bu kaynağın yaklaşık yüzde 30-40'ı farklı kanallardan usulsüz olarak kullanılıyor." diye konuştu.



FETÖ'nün farklı eyaletlerde okul açma girişimlerinin devam ettiğini aktan Çınar, darbe girişimi sonrası Türkiye'den kaçanların da ciddi mal varlıklarını buraya taşıdığını söyledi.



Çınar, FETÖ konusunda ABD'den karar çıkmasının 1-5 yıl süreceğini savunarak, "Bu konuda açıkça bir oyalama söz konusu. Türk medyası ABD'yi sürekli yerden yere vurarak maalesef bu meseleyi çözemez. Tavsiyemiz Türkiye'den birçok yetkilinin sürekli Washington'u ziyaret etmesi olacaktır. Bu konuda ciddi eksiklikler var. Resmi heyetlerin ziyaretleri çok önemli." ifadelerini kullandı.



"YPG, ABD İÇİN BİR MAŞA"



YPG konusunda ABD'li bir komutanın çok konuşulan demeçlerini de değerlendiren Çınar, şunları kaydetti:



"Amerika YPG'ye verdiği desteği inkar etmiyor. Edindiğimiz izlenimler sonunda şunu söylemek mümkün, bu desteğin azalmasını öngörmüyoruz. YPG'ye destek devam edecek. Bu sorun aslında Pentagon kaynaklı. Hatta bir Amerikalı komutan, 'Bir yere gitmek için taksi çağırıyorsunuz. Taksicinin ne zamandır bu işi yaptığını ve kim olduğunu bilemeyiz. Önemli olan bizi istediğimiz yere götürmesidir.' demişti. YPG'yi bir maşa olarak kullandıklarını bu örnekle açık açık söylemiş oluyorlar. Ne kadar kullanacaklarını da göreceğiz. Türkiye'de terör arttıkça Amerika'ya karşı algının daha farklı olacağı açık. Buradaki önerimiz de Türk askeri yetkililerin Pentagon'la daha yakın ilişki içinde olup konuyu anlatmalarıdır. Hükümetlerin yanında askeri anlamda da ciddi bir bilgilendirme olmalı."



Çınar, Türk-Amerikan ilişkilerinde eğitim ve enerji konularında da tespitlerini aktarırken, basın toplantısı soru-cevap bölümüyle sona erdi.