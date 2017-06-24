"FETÖ'nün ayakta alkışladığı yürüyüşü yapmak gaflettir"

Başbakan Binali Yıldırım, "15 Temmuz katili eli kanlı ü yapmak adalet değil, olsa olsa gaflettir." dedi.

Başbakan Yıldırım, Erzincan'daki bayramlaşma programının ardından, baba ocağı Kayı köyüne geldi.



Yıldırım, burada fotoğrafının bulunduğu, "Kayı beyi, otağına hoş geldin", "Hava bozuksa Yıldırım çakar, güneşli yarınlar Reisle yaşar", "Yolların kuralı bir de alemin kralı olur." pankartları ile karşılandı.



Başbakan Yıldırım, daha sonra köy meydanında ailesi tarafından verilen 8. Geleneksel Aile İftarı'nda köylüleri ve komşularıyla iftar yaptı.



Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, baba ocağının kokusunu ciğerlerine çekerek, hemşehrileriyle iftar açmak için köyüne geldiğini belirtti.



Topal Dursun'un oğlunu sofralarına kabul ettikleri için hemşehrilerine teşekkür eden Yıldırım, "Ramazan ayı bittiği için bir yandan içimiz buruk, diğer yandan bayram coşkusunu yaşamaya hazırlanıyoruz. Bizleri bu güzel topraklarda kardeşçe, birlik içinde daha nice bayramlara Cenabı Mevlam ulaştırsın. Hamdimiz, duamız budur.” diye konuştu.



Başbakan Binali Yıldırım, Kayı Köyü'ne gelirken, yolda kazaya rastladıklarını, bir otomobilin tırın altına girdiğini, maalesef 5 vatandaşın yaşamını yitirdiğini aktardı.



Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Yıldırım, "Herhalde uyudu. Bayram telaşı olabilir, acelemiz olabilir ama unutmayalım yolların kralı yok, kuralı var. Siz siz olun, kurallara uyun, sevdiklerinize sağ salim kavuşun. Seyahat eden vatandaşlarıma bir çağrı yapıyorum. Acele gitmek ile normal gitmek arasında 5 dakika fark eder ama bir hayat kadar da büyük fark vardır. Yollarda, dinlenerek gidin, uykusuz yola çıkmayın, hız sınırlarına uyun. Gerekli emniyet tedbirlerini alın. Sevdiklerinize sağ salim ulaşırsanız bu bayram, bayram tadında olur." ifadelerini kullandı.



Başbakan Yıldırım, bayramların varsa kavgaların, kırgınlıkların sona ermesi için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, bayramın ülkeye, Türk milletine ve Müslüman alemine barış, huzur ve bereket getirmesini diledi.



Bayramların birer başlangıç olduğunu, Türkiye'de 2002 yılında bir başlangıç yapıldığını, milletin bayram havasını teneffüs etmek milletin adamına destek verdiğini kaydeden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Geçen 15 yıl boyunca biz de ülkemize, milletimize hizmet etmenin onurunu şerefini yaşıyoruz. Milletimizin istediği istikamette alın ve akıl teri dökerek bugünlere geldik. Türkiye’nin dört bir yanının, milletin hak ettiği, millete yakışacak eserlerle, dünyanın en büyük projeleriyle donattık. Yeter mi? Elbette yetmez. Daha yapacak çok işimiz var. Sizlerin desteğiyle bunları da ileriki yıllarda yapacağız ve geleceğimiz gençlere çok daha güzel bir ülke bırakacağız."



Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz'un yıl dönümüne yaklaştıklarını belirterek, darbe girişimine karşı koyarken şehit düşenlere Allah'tan rahmet, gazilere hayırlı ve uzun ömür diledi.



Birileri terörle, ayak oyunlarıyla kaos çığırtkanlıkları vakit geçirirken, meşgul olurken, milletin gücüyle emin adımlarla geleceğe yürüdüklerini anlatan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:



"Biz yollara millet için çıkıyoruz, yollarda yürüyoruz ama milletin hizmetini görmek için yürüyoruz. Bizim adımlarımız, hak yolda hak bir dava içindir. O dava da bizzat millete hizmet davasıdır. O dava şehitlere, onların hatıralarına sahip çıkma davasıdır. 15 Temmuz katili eli kanlı FETÖ'nün ayakta alkışladığı bir yürüyüşü yapmak adalet değil, olsa olsa gaflettir. Bu millet karar verdikten sonra onu hiçbir güç durduramaz. Bunu 15 Temmuz’da gördük. Onun için milletimize, sizlere güveniyoruz."



YILDIRIM KAZA MAHALLİNDE İNCELEMEDE BULUNDU



Başbakan Yıldırım, karayolu ile Kayı köyüne giderken, Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan mevkisinde meydan gelen, 5 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasını görünce aracını durdurdu.



Kazaya, Yıldırım'ın talimatı üzerine, ilk müdahaleyi Başbakanlık Sağlık Koordinatörlüğü yetkilileri yaptı. Başbakan Yıldırım, kazaya ilişkin konvoyundaki Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy'dan bilgi aldı.



