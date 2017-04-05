FETÖ'nün avukatlarına operasyon! Meral Akşener'in avukatı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Meral Akşener'in, Erhan Tuncel'in ve eski emniyet müdürlerinin avukatlarının da aralarında bulunduğu 30 şüpheli tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında eski MHP milletvekili Meral Akşener'in, Dink cinayeti davası sanığı Erhan Tuncel'in ve eski emniyet müdürlerinin avukatlarının da aralarında bulunduğu 30 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Yılmaz tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akşener'in avukatı Nuri Polat, Tuncel'in avukatı Erdoğan Soruklu ve hakkında FETÖ'den dava açılan eski emniyet müdürlerinin avukatlığını yapan Nazif Aktaş ile Seyfettin Dayan'ın da aralarında bulunduğu 38 kişinin ifadeleri alındı.



Savcılık, şüpheli avukatlardan 31'ini tutuklanmaları, 7'sini de adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Nöbetçi hakimlikçe sorguları yapılan Nuri Polat, Erdoğan Soruklu, Nazif Aktaş ve Seyfettin Dayan'ın da aralarında bulunduğu 30 avukat tutuklanırken, 8 avukat da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Soruşturma kapsamında 25 avukatın örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu, diğer şüphelilerin ise "ByLock" kullanan başka şahıslarla telefon irtibatı bulunduğu tespit edildi.



Savcılığın sevk yazısında, "şüphelilerin avukatlık mesleğini yapıyor görünümü altında FETÖ/PDY'nin amaçlarını gerçekleştirmek için eylem ve işlemlerde bulunduğu, kriptolojik iletişim programı ByLock'u kullanarak örgütsel birliktelik ve tavır sergiledikleri, o dönem itibarıyla örgüt finansmanını sağlayan Bank Asya'ya örgüt talimatlarına uyarak mevduat yatırıp veya mevduat artışı yaptıkları, örgütün amaç ve stratejisi doğrultusunda algı oluşturmak suretiyle FETÖ/PDY'ye üye olma suçunu" işledikleri belirtildi.



Operasyon kapsamında 42 avukat gözaltına alınmış, 3'ü emniyetten serbest bırakılmıştı. Avukatlardan 1 kişi de adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverilmişti.