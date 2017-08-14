FETÖ'nün avukatları hakim karşısında

FETÖ elebaşı Gülen'in avukatları ile örgütün sözde "Yargıtay imamı" olduğu iddia edilen Kuseyri'nin de arasında bulunduğu 52 avukat, "anayasayı ihlal", "FETÖ üyesi ve yöneticisi olmak" suçlarından hakim karşısına çıkıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in avukatları ile örgütün sözde "Yargıtay imamı" olduğu iddia edilen Mehmet Rasim Kuseyri'nin de arasında bulunduğu 52 avukatın, "anayasayı ihlal", "FETÖ üyesi ve yöneticisi olmak" suçlarından yargılanmasına başlandı.



Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı.



Kimlik tespitinin ardından Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak'ın, iddianamenin özetini okumasıyla yargılamaya başlandı.



Gülen'in avukatları Nurullah Albayrak, Adnan Şeker, Talha Aksoy ile Kuseyri'nin de arasında bulunduğu 52 avukatın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 37,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.



Sanıklardan FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı Albayrak'ın, sözde "Ankara avukatlarının imamı" olduğu belirtilen iddianamede, avukatların özellikle 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ/PDY kapsamında KPSS, polis dosyaları ve iş adamlarının gözaltına alınmasına ilişkin hukuki süreçleri takip etmekle görevlendirildikleri belirtiliyor.



İddianamede, Kuseyri'nin FETÖ ile bağlantısı nedeniyle KHK ile kapatılan Hukuk ve Hayat Derneği üyesi olduğuna işaret edilerek, sanığın Yargıtay aşamasına gelen bazı dosyaların örgütün talebi doğrultusunda sonuçlandırılması için "yönlendirici" çalışmalar yürüttüğü kaydediliyor.



Kuseyri'nin, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin tespit de iddianamede yer alıyor.



Öte yandan, dava dosyasında Alaettin Yılmaz, Ersin Ortaç, Fahir Serdar İslam, Fatma Merve Akgül, Hakan Selami Atıl, Mehmet Akgeyik ve Mustafa Kumru "müşteki" olarak yer alıyor.



