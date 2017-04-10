FETÖ'nün askeri yargı yapılanmasına yönelik iddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasını oluşturdukları gerekçesiyle 33 kişi hakkında iddianame düzenleyerek, mahkemeye gönderdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasını oluşturdukları gerekçesiyle 33 kişi hakkında iddianame düzenleyerek, mahkemeye gönderdi.



İddianamede şüphelilere "anayasal düzeni ihlale teşebbüs", "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "terör faaliyeti kapsamında resmi belgede zincirleme sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlamaları yöneltildi.