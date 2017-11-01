FETÖ'nün askeri ve sivil mahrem yapılanmasına operasyon

Tokat merkezli operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri ve sivil mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "askeri ve sivil mahrem yapılanması"na yönelik Tokat merkezli 15 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 18'i muvazzaf asker, 4'ü sivil 22 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından operasyon düzenlendi.



Operasyonda jandarma ekiplerince şüphelilerden 11'i yakalandı.



Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.



Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.