FETÖ'nün Ankara yapılanmasına operasyon: 265 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Ankara yapılanmasına ilişkin, aralarında örgütün yönetici kadrolarının da bulunduğu 265 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 20 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerden 60'ı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Suçları Soruşturma Bürosunun, FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma devam ediyor.



Bu kapsamda FETÖ'nün Ankara yapılanmasına ilişkin, aralarında örgütün yönetici kadrolarının da bulunduğu 265 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinden itibaren 20 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.



Operasyonda, örgütün yöneticileri, bölge temsilcileri ve öğrenci sorumlularının da aralarında olduğu 60 kişi gözaltına alındı.



Zanlılar, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi.



Operasyonun sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.