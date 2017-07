FETÖ'nün ABD'deki hain elebaşları lüks evlerde yaşıyor

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi öncesi veya sonrasında ABD'ye kaçan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üst düzey üyeleri, lüks evlerde sefa sürüyor.

AA muhabirlerinin ABD'de kamuya açık kaynaklardan elde ettiği bilgiler, bu ülkede yaşayan üst düzey FETÖ mensuplarının iyi standartlara sahip evlerde yaşadıklarını ortaya koydu.



Söz konusu kaynaklarda FETÖ elebaşlarının sahip olduğu veya kira karşılığı oturduğu evlerin en güncel bedelleri de yer alırken, bu evlerin ABD koşullarında bile "ortanın üstü bir yaşam standardına" tekabül ettiği görülüyor.



Uzun yıllar ABD'de bulunan bazı üst düzey FETÖ'cülerin milyon dolarlık mal varlığına sahip olması ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ABD'ye kaçan FETÖ firarilerinin kısa sürede yüz binlerce dolarlık evleri tercih etmesi dikkati çekiyor.



GÜLEN'İN YEĞENİ EMLAK ZENGİNİ



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni olarak bilinen ve yıllardır örgütün en tepesinde görev alan Cevdet Türkyolu'nun Pensilvanya ve Florida'da ikişer eve sahip olduğu ve bu evlerin toplam değerinin yaklaşık 900 bin dolar olduğu ortaya çıktı.



Bu evler dışında çok sayıda iş yerinin de sahibi olan Türkyolu'nun, özellikle Florida'nın Winter Springs bölgesinde okyanusa birkaç dakikalık mesafede yer alan yazlığı bulunuyor.



Gülen'in en mahrem sırlarını bildiği ve örgütün para kasası olduğu belirlenen Türkyolu'nun, Gülen'in korumalığını yaptığı ve aldığı talimatları örgüt üyelerine ilettiği ifade ediliyor.



ADİL ÖKSÜZ'ÜN KARDEŞİ KEMAL ÖKSÜZ



15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sivil ayaklarından ve örgütün Hava Kuvvetleri İmamı olan firari Adil Öksüz'ün kardeşi Kemal Öksüz de ABD'de uzun süredir yaşayan örgütün önemli isimleri arasında yer alıyor.



Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyi Başkanlığını yürüten Öksüz'ün, Virginia eyaletinin Arlington şehrinde 6 odalı ve piyasa değeri yaklaşık 1,7 milyon dolar olan müstakil bir evde yaşadığı görülüyor. Emlak piyasasındaki kira bedeli yaklaşık 7 bin dolar olan evde Öksüz'ün kira karşılığı ikamet ettiği ifade ediliyor.



Türkiye'den bir grup avukatın, nisan ayında aralarında Kemal Öksüz'ün de olduğu 17 kişi hakkında FETÖ'yle iltisaklı oldukları veya yardım ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.



Aynı kaynaklara göre, FETÖ'nün ABD'deki çatı örgütlerinden olan Ortak Değerler İttifakı (Alliance for Shared Values) Başkanı Yüksel Alp Aslandoğan da New Jersey eyaletinin Fort Lee bölgesinde, piyasa değeri yaklaşık 540 bin dolar olan tripleks bir evde yaşıyor.



SABLAK'IN ADI BİRÇOK ŞİRKETTE GEÇİYOR



Gülen'in 1999'dan bu yana yaşadığı Altın Nesil İbadet ve İnziva Merkezi (Golden Generation Worship and Retreat Center) Başkan Yardımcısı Sezai Sablak'ın Pensilvanya'daki 5 odalı, 5 banyolu evinin değerinin yaklaşık 400 bin dolar olduğu kaydediliyor. Sablak'ın buradaki görevinin dışında farklı iş kollarında faaliyet gösteren şirketlerde de adı geçiyor.



Sablak, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılanıyor.



VİRGİNİA EYALETİNDE ÖNEMLİ İSİMLER VAR



FETÖ firarisi Emre Uslu, kayıtlara göre Virginia eyaletinin Farifax kentinde kendine ait 400 bin dolarlık müstakil bir evde yaşamını sürdürüyor.



FETÖ'nün ABD yapılanmasında çok önemli bir yer tutan Türki-Amerikan İttifakı (TAA) Başkanı Faruk Taban da Virginia'nın Centreville bölgesinde kendine ait 470 bin dolarlık evde yaşıyor.



Gülen'e en yakın isimlerden olan ve 2004-2009 yılları arasında FETÖ organizasyonu Rumi Forum başkanlığını yürüten Hasan Ali Yurtsever, Virginia'nın Fairfax kentinde piyasa değeri yaklaşık 515 bin dolar olan müstakil dubleks bir evde ikamet ediyor.



Virginia eyaletinde ikamet eden isimlerden olan ve ABD'de FETÖ bağlantılı Virginia International University'nin başkanı İsa Saraç'ın oğlu Talha Saraç da Ashburn bölgesindeki 500 bin dolarlık evde kalıyor.



CLİNTON'A MİLYON DOLARLIK BAĞIŞ



FETÖ bağlantılı Türk Kültür Merkezi'nin eski başkanı olan ve ABD başkanlık kampanya döneminde Demokrat Parti adayı Hillary Clinton'a toplam 1,5 milyon dolar bağış yapan Recep Özkan, New York'un Brooklyn bölgesindeki 1,4 milyon dolarlık eviyle dikkati çekiyor.



FETÖ'nün siyasi bağış süreçlerinde etkin rol alan Özkan'ın adı, Clinton'ın kampanyasında finans işleriyle ilgili sorumlu olarak da geçiyordu.



"Kozmik Oda" olarak bilinen soruşturmada TSK personeline FETÖ tarafından kumpas kurulduğu iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada firari olarak aranan ve ABD'ye kaçan Ahmet Sait Yayla da Virginia'nın Fairfax kentindeki dubleks evde ikamet ediyor.



FETÖ'nün geçen yıl eylül ayında Washington Strategy Group Inc. adıyla kurduğu lobi firmasında lobici olarak adı geçen Cemil Teber'in Teksas'ta 200 bin dolar değerinde evi bulunuyor.



Önceki ABD Başkanı Barack Obama'ya yaptığı 652 bin dolarlık bağışla ismi Türk medyasında da yer alan Bayrock Stone şirketi sahibi Burak Yeneroğlu'nun da 400 bin dolarlık tripleks bir evde yaşadığı ifade ediliyor.