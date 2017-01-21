FETÖ'nün 4 kıtaya firar eden 24 imamı için iade talebi

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 ülkeye kaçtıkları belirlenen FETÖ'nün üst düzey yönetici ve üyesi firari 24 sanık hakkında hazırladığı iade talepnamelerini, ilgili ülkelere iletilmesi için Adalet Bakanlığına gönderecek.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasını gören Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, aralarında ABD, İngiltere, İsrail, Almanya, Kamboçya ve Madagaskar'ın da bulunduğu 15 ülkeye kaçtıkları belirlenen örgütün üst düzey yönetici ve üyesi firari 24 sanık hakkında hazırlanan iade talepnameleri, ilgili ülkelere iletilmesi için Adalet Bakanlığına gönderilecek.



Alınan bilgiye göre, terör örgütünün üst düzey yöneticileri ve üyelerinin ABD, İngiltere, İsrail, Almanya, Belçika, Norveç, Kamboçya, Tayland, Madagaskar, Malta, Mozambik, Mısır, Türkmenistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da bulundukları tespit edildi.



FETÖ çatı davasına bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, bu belirlemeler çerçevesinde, "Yargı imamı" Ahmet Can, "Ege bölge imamı" Bekir Baz, FETÖ elebaşı Gülen'in sekretaryası Cevdet Türkyolu, FETÖ İstişare Üyesi İsmail Büyükçelebi, "Asker ve polis okulları sorumlusu" Sait Aksoy ve "Albay-Yarbay imamı" Suat Yiğit için ABD adli makamlarına iletilmek üzere, iade talepnamesi hazırlandı.



Bank Asya eski Yönetim Kurulu Başkanı olan firari Ali Çelik için İngiltere'ye iade talepnamesi hazırlayan mahkeme, FETÖ'nün "Basın yayın grubu dergiler sorumlusu" Faruk İlk, FETÖ İstişare Üyesi Halit Esendir ve geçtiğimiz günlerde Texas'taki North American Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Şeref Ali Tekalan'ın iadesi için de Alman makamlarına iade talepnamesi oluşturdu.



KPSS SORULARINI DAĞITAN SÖZEN, KAMBOÇYA'DA

FETÖ İstişare Üyesi Harun Tokak için İsrail, KHK ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği Başkanı İsmail Cingöz ile FETÖ'nün "Batı Avrupa imamı" Süleyman Tiftik için Belçika ve 2010 KPSS sorularının sızdırıldığı, dağıtıldığı belirtilen Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneğinin Genel Sekreteri Mehmet Hanefi Sözen için Kamboçya adli makamlarına iade talepnamesi hazırlayan mahkemenin, FETÖ'nün "Sibirya imamı" Sadettin Başer ve "Asya kıta imamı" Muammer Türkyılmaz için de Türkmenistan'a iade yazısı göndereceği belirtildi.



FETÖ'nün "Afrika kıta imamı" Necdet İçel hakkında Mozambik adli makamlarına iade talepnamesi hazırlayan mahkeme, FETÖ'nün "Yargı imam yardımcısı" Osman Karakuş için de Kırgızistan adli makamlarına iade talebi düzenledi.



FETÖ'nün "Emniyet imamı" olarak bilinen "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil için Tayland adli makamlarına iade talebi düzenleyen Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün "Molla yapılanması"nda yer alan Reşit Haylamaz için de Mısır'a iade talebinde bulunulacak.



Kazakistan'da ikamet ettiği tespit edilen FETÖ'nün "Balkanlar imamı" Mustafa Özcan için iade yazısı hazırlayan mahkeme, FETÖ'nün "Molla yapılanması"nda bulanan Selman Kuzu hakkında da Madagaskar adli makamlarına iade talepnamesi hazırladı.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün "İstişare heyeti üyesi ve örgüt kadroları irşat imamı" Bahattin Karataş için Malta, FETÖ'nün "Alevilerden sorumlu imamı" Süleyman Uysal için Norveç adli makamlarına iletilmek üzere iade talepnamesi düzenledi.



İDDİANAME

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden önce açılan davanın iddianamesinde, Gülen'in de arasında bulunduğu sanıkların, "Anayasayı ihlale teşebbüs etmek" ve "hükümeti yıkmaya teşebbüs etmek" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "siyasi ve askeri casusluk", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri ele geçirmek", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "nitelikli dolandırıcılık", "zimmet", "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde resmi belgede sahtecilik" ve "suç gelirlerini aklamak" suçlarından 132 yıl birer aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.



FETÖ çatı iddianamesinde, FETÖ/PDY'nin, devlet kurumlarını ele geçirmek, anayasal düzeni yıkarak yerine otoriter, totaliter bir "cemaat oligarşisi/zümre hakimiyetine dayanan devlet düzeni" kurmak ve hükümeti devirmeye teşebbüs etmek suçlarına ulaşmak için kurulduğu ifade ediliyor.



Davanın sanıkları şunlar:



"Fetullah Gülen, Ekrem Dumanlı, Hidayet Karaca, Abdülkadir Aksoy, Abdullah Aymaz, Abdulletif Tapkan, Ahmet Can, Ahmet Kara, Ahmet Kirmiç, Ahmet Kurucan, Ahmet Şahinalp, Alaeddin Kaya, Ali Bayram, Ali Çelik, Ali Çelik, Ali Ursavaş, Bahattin Karataş, Barbaros Kocakurt, Bekir Baz, Cemal Türk, Cemal Uşak, Cemil Koca, Cevdet Türkyolu, Dilaver Azim, Faruk İlk, Halit Esendir, Hamdi Akın İpek, Hamdullah Bayram Öztürk, Harun Tokak, Hüseyin Kara, Hüseyin Saruhan, İbrahim Kocabıyık, İlhan İşbilen, İrfan Yılmaz, İsmail Büyükçelebi, İsmail Cingöz, İsmet Aksoy, Kazim Avcı, Kudret Ünal, Mahmut Akdoğan, Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Erdoğan Tüzün, Mehmet Hanefi Sözen, Muammer Türkyılmaz, Murat Karabulut, Mustafa Yeşil, Mustafa Muhammet Günay, Mustafa Özcan, Mustafa Talat Katırcıoğlu, Naci Tosun, Necdet Başaran, Necdet İçel, Nevzat Ayvacı, Osman Hilmi Özdil, Osman Karakuş, Önder Aytaç, Rahmi Bıyık, Recep Uzunallı, Reşit Haylamaz, Rıdvan Akovalı, Sadettin Başer, Sadık Kesmeci, Sait Aksoy, Selman Kuzu, Suat Yiğit, Suat Yıldırım, Süleyman Tiftik, Süleyman Uysal, Şerif Ali Tekalan, Talip Büyük, Tuncay Delibaşı ve Ziya Demirel."