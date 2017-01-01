Tokat'ta 17 polis FETÖ'den gözaltına alındı

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 17 polis gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında meslekten ihraç edilenler, eski il emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin de bulunduğu 17 şüpheli, bulundukları illerde gözaltına alınarak kente getirildi.



Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.