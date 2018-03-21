FETÖ'de Yeni Gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011'deki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı sorularını önceden FETÖ üyelerine sızdırdıkları belirlenen polis ve öğretmen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgüt üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara ulaşarak, örgüt üyelerine verdikleri ve soruların verilmesine aracılık ettikleri belirlenen polis memuru ve öğretmen 14 şüpheli hakkında bugünden itibaren gözaltı kararı alındığı kaydedildi.

Gözaltı kararının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerden 3'ü yakalandı. Şüphelilerden 8'inin ise aynı kapsamdaki başka davalardan cezaevinde tutuklu bulundukları öğrenildi.

Ekipler, diğer 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA