FETÖ'de astsubaylar için talimat! Namaz kılmayın, oruç tutmayın

FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına ilişkin davada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen sanık, FETÖ üyelerinin örgüte yardım maksadıyla yeni mezun astsubayların maaşlarından belli oranları gasp ettiğini söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığındaki "mahrem" yapılanmasına ilişkin 88'i asker, 52'si sivil, 140 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.



Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.



Soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen eski astsubay A.A, örgütle bağlantısının maddi nedenlerden dolayı olduğunu iddia etti.



A.A, 2009-2010 yıllarında Aydın'da üniversite eğitimine başladığını ifade ederek, devlet yurtlarını kazanamadığını, fiyatı uygun olduğu için FETÖ'ye ait yurtlarda kalmaya başladığını söyledi.



Örgüt tarafından gerçekleştirilen toplantı veya sohbetlere katılmadığını öne süren A.A, hiçbir suça karışmadığını ve FETÖ'nün gerçek yüzünü darbe girişiminden sonra gördüğünü kaydetti.



"SENİ OKULDAN ATTIRIRIM"



Bylock kullanıcısı olduğu iddia edilen sanıklardan eski astsubay S.D. de hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini söyledi.



S.D, jandarma astsubay olmak için 2013'de girdiği sınavı örgütten yardım almadan kazandığını belirterek, "Örgütten kopmak istiyordum. İ.S. isimli bir FETÖ mensubuyla kavga ettim. Bu şahıs beni 'Seni okuldan attırırım' dedi. Bylock’un ne olduğunu da darbe girişiminden sonra öğrendim." diye konuştu.



Eski astsubay İ.S. de etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini ifade ederek, örgütle üniversite yıllarında tanıştığını anlattı.



Jandarma astsubaylık okulunu bitirdikten ve rütbe aldıktan sonra daha önceden de tanıdığı İ.S. isimli bir örgüt üyesinin kendisiyle irtibat kurduğunu dile getiren İ.S, "İ.S, okulu bitirdikten sonra beni evine çağırdı ve benden maaşımın belirli bir kısmını örgüte bağışlamamı istedi. Örgütün, rütbe alan, işe başlayan kişilerin maaşından yüzde 5-10-15 oranında kesintiler yaparak yardım topladıklarını söyledi, 'Bekarlardan yüzde 15, evlilerden yüzde 10, çocuklulardan da yüzde 5 yardım topluyoruz' dedi." şeklinde konuştu.



İ.S, örgüt üyesi bazı kişilerin kendisinden arkadaşları ve komutanlarıyla ilgili bilgi istediğini ancak hiç bilgi vermediğini öne sürerek, darbe girişiminden önce bilmediği yabancı numaraların sürekli kendisini taciz ettiğini iddia etti.



"GÖREVDEYKEN NAMAZ KILMAYIN, ORUÇ TUTMAYIN, CUMAYA BİLE GİTMEYİN"



Etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini dile getiren E.S. ise örgüt ile üniversite yıllarında tanıştığını kaydetti.



Örgüt üyelerinin Jandarma astsubay okulunda belli aralıklarla kendilerini aradıklarını belirten E.S, "Kura çekip görev yerlerimize dağıldığımızda beni gittiğim Aksaray'da başka bir örgüt üyesiyle tanıştırdılar. O kişi bizi belli aralıklarla ziyaret edip 'Ziyaret etmezsen aramıza soğukluk girer, böyle görüşmelerimiz aramızdaki bağı korur' diyordu. Bana 'Özel hayatınızda kılın ama görevdeyken namaz kılmayın, oruç tutmayın, cumaya bile gitmeyin.' diyordu." ifadesini kullandı.



İDDİANAME



İddianamede, sanıklardan 7'sinin "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "terör örgütü üyesi olmak", 133'ünün ise "terör örgütü üyesi olmak" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.



Sanık askerlerin tamamının darbe girişiminin ardından görevlerinden ihraç edildiği belirtilen iddianamede, sanıkların 76'sının itirafçı olarak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği, 71'inin ise ByLock kullandığı kaydediliyor.