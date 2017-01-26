FETÖ'cülerle bölücüler kardeş oldu

Başbakan Yıldırım, "FETÖ'cülerle bölücüler kardeş oldular, ittifak kurdular, Türkiye ekonomisini kötülemek için varlarını yoklarını oradaki yoldaşlarıyla da bir araya gelerek ortaya koydular." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) binasında düzenlenen Dünya Gümrük Günü kutlama programına katıldı.



Başbakan Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Türkiye, sadece mültecileri ülkesinde misafir etmiyor, aynı zamanda Suriye'de devam eden bu anlamsız savaşın sona erdirilmesi için özellikle son altı ay içerisinde çok büyük inisiyatifler alıyor. Bugün Suriye'de ortaya koyduğumuz bu tutum, bir çözümün de başlangıcı olmuştur. Suriye, Rusya ve İran'ın müştereken hareketi ile birlikte ateşkes sağlanmış ve kan dökülmesi durmuştur. Bundan sonraki adımda Birleşmiş Milletler bünyesinde diğer paydaşların da devreye girerek Suriye'de kalıcı çözümün, siyasi istikrarın süreklilik haline getirilmesi en önemli hedefimizdir."



Başbakan Yıldırım, Suriye'deki gelişmeler hakkında, "Bölgede barışın yeşermesi, şüphesiz Türkiye'de terörle mücadelenin bir anlamda çok daha etkin şekilde yapılmasına da vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.



Başbakan Yıldırım, "Önümüzdeki aylarda Türkiye'nin önünde büyük fırsatlar var. Türkiye'nin ekonomik göstergeleri, bize benzer ülkelerin birçoğundan daha iyi durumda." şeklinde konuştu.



"FETÖ'CÜLERLE BÖLÜCÜLER KARDEŞ OLDU"



Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:



"15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cülerle bölücüler kardeş oldular, ittifak kurdular, bütün dünyada Türkiye ekonomisini kötülemek için varlarını yoklarını oradaki yoldaşlarıyla da bir araya gelerek ortaya koydular. Mücadele ediyorlar. 'Türkiye ekonomisi kötü olacak' diye himmet diye topladıkları paraları oluk oluk lobi şirketlerine aktarıyorlar. Ama unutmasınlar, hazırın ardı tez gelir, burunlarından lime lime bu millet onların getirecek."