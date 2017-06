"FETÖ'cülerin ayakta alkışladığı yürüyüşlerde bu milletin işi olmaz"

Başbakan Binali Yıldırım, "O gece, halkın gücü tankın gücünü yenmişti. Millet darbecilere darbe vurmuştu. Şimdi hesabını veriyorlar. Bazıları da maalesef onlara sahip çıkıyor, onlar için yürüyor. Yürürüz, gece demeden gündüz demeden yürürüz. Millet yürür, biz de beraber yürürüz. FETÖ'cülerin, bölücülerin ayakta alkışladığı yürüyüşlerde bu milletin işi olmaz." dedi.



Yıldırım, Refahiye Öğretmenevi'nde düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, ramazan-ı şeriften sonra bayramın ilk günü can Erzincanlılar ile hemşehrileriyle birlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.



Türkiye'nin her tarafından, dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarla bir araya gelmekten gurur duyduğunu belirten Yıldırım, Erzincan'ın göz bebeği Refahiyeli olmakla da ayrıca iftihar ettiğini söyledi.



Geçen yıl 24 Mayıs'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin 65. Hükümetini kurduklarını anımsatan Yıldırım, "Dün 24 Haziran'da Erzincan'daydık. 24 rakamının ne anlama geldiğini siz iyi bilirsiniz. 24 ayar altın, 24 ayar Erzincan, can Erzincan insanı. Gün 24 saat, Erzincan'ın plakası da 24. Başbakan olduğum gün de ayın 24'ü, bakan olduğumda plakam da 24 idi. Benden desteğini esirgemeyen bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Başbakan Yıldırım, bayramlaşma programına katılan vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.



"BU MİLLET BİRLİK, GELECEK, BAYRAK, İSTİKBAL VE İSTİKLAL İÇİN YÜRÜR"



15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünün yaklaştığına dikkati çeken Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Her şeyi inceden inceye hesap ettiler. Onlara göre artık darbe mutlaka olacaktı. Hiçbir engel onların önüne çıkamayacaktı ama onların hesap edemediği bir şey vardı. Milleti hesap edemediler. Tankların önüne çıkan, bombalara siper olan aziz Türk milletinin asil evlatlarını hesap edemediler. O gece halkın gücü, tankın gücünü yenmişti. Millet darbecilere darbe vurmuştu. Şimdi hesabını veriyorlar. Bazıları da maalesef onlara sahip çıkıyor, onlar için yürüyor. Yürürüz, gece demeden gündüz demeden yürürüz. Millet yürür, biz de beraber yürürüz. FETÖ'cülerin, bölücülerin ayakta alkışladığı yürüyüşlerde bu milletin işi olmaz. Bu millet birlik, gelecek, bayrak, istikbal ve istiklal için yürür."



Başbakan Yıldırım, güvenlik güçlerinin memleketin her köşesinde hangi mağarada, hangi terörist varsa çıkarıp hesabını gördüğünü, amansız bir mücadele verdiğini dile getirdi.



Ülke topraklarında tek bir terör olayı kalmayıncaya kadar bu mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Yıldırım, "Daha dün Kemah'ta güvenlik güçlerimiz 4 haini etkisiz hale getirdiler. Memleketimizin, milletimizin huzuru için hayatını hiçe sayan, şehit olan, gazi olan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı güzel ömürler diliyorum." dedi.



Yıldırım, daha sonra vatandaşlarla bayramlaştı.