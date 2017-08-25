'FETÖ'cüler siyasi amaçla davaları sulandırmak istiyor'

Yrd. Doç. Dr. Korkut, "FETÖ'cüler siyasi amaçla davaları sulandırmak istiyor. Dünyanın ilgisini çeken bir konu. Sulandırmaya karşı hukuk yöntemlerinin tam uygulanması, şüpheye mahal bırakmayacak bir sonuca ulaşılması gerekiyor." dedi.

Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Levent Korkut, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanıklarının savunmalarıyla davayı sulandırmak istediklerini ifade ederek, "Sulandırmaya karşı hukuk yöntemlerinin tam uygulanması ve şüpheye mahal bırakmayacak bir sonuca ulaşılması gerekiyor." dedi.



Korkut, FETÖ mensuplarının savunmalarında yalan ve inkara başvurmasını AA muhabirine değerlendirdi.



Suçun inkarının ceza yargılamalarında olağan davranış olduğunu vurgulayan Korkut, "Yargılama sürecinde her şey ortaya çıkar. Böyle yapmaları bir anlamda garip değil. Bu gibi organizeli işlerde benzer beyanların verilmesi normaldir. Bunları ortaya çıkaracak ceza yargılamasının gerekliliği burada önemli olan konu. Bu konunun psikolojisi hep böyledir. Çok açık olan davalarda bile kişiler işledikleri suçları reddetmiştir." diye konuştu.



Levent Korkut, FETÖ'cülerin örgütlü bir şekilde hareket etmesinin daha çok psikoloji uzmanlarının incelemesi gereken bir alan olduğuna dikkati çekerek, bu tür durumların örgütlerin kendine has özellikleriyle de alakalı olabileceğini söyledi.



"YETERİ KADAR DELİL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"



İfadelerdeki benzerliklere ayrı bir önem verilmesi gerektiğini anlatan Korkut, şunları kaydetti:



"Bunun kişisel bir vaka olmadığı, örgütlü olma hali gibi göründüğü açık. Burada buna ilişkin ortak bir şey geliştirilmiştir. Davalarda dikkat edilmesi gereken bir nokta; bunların siyasi amaçla davayı sulandırmak istemeleri. Tüm dünyanın ilgisini çeken bir konu. Sulandırmaya karşı hukuk yöntemlerinin tam uygulanması ve şüpheye mahal bırakmayacak bir sonuca ulaşılması gerekiyor. Darbeye doğrudan katılanlarla ilgili elde yeteri kadar delil olduğunu düşünüyorum. Burada yargılama bunları ortaya koyarak, dikkatli şekilde dosyaları düzenleyerek bununla baş edebilir."



Korkut, FETÖ'cülerin yalnızlaşmadan korkmalarının da mahkeme ifadelerinde etkili olabileceğini dile getirerek, psikolojilerinin onların farklı şeyler yapmaya itebileceği tespitinde bulundu.



Bu yöntemlerin arasında ajite etmenin de yer alabileceğine dikkati çeken Korkut, şöyle devam etti:



"Özellikle yargının bu ajitasyona gelmemesi gerekiyor. Gayet olgun bir şekilde bu sürecin bitirilmesi ve karara ulaşılması önemli. Onların amaçlarının biri de karşı tarafı yanlış yapmaya sevk etmek olabilir. Buna yönelik farklı araçlar kullanabilirler. Burada yargının çok iyi bir duruş sergilemesi gerekir. Siyasetçilerin de dikkatli olması lazım. Bazen öyle şeyler yapılıyor ki manevi açıdan insanlara infiale kapılıyor."



"KIRILMA DAHA SONRA GELECEKTİR"



Yrd. Doç. Dr. Levent Korkut, örgütte çözülmelerin yaşanmasının beklenen bir durum olduğuna vurgu yaparak, "Bu tarih boyunca böyle olmuştur. Kırılma daha sonra gelecektir. Toplum nazarında oluşacak algı, yargılama sonuçları bunda etkili olacak. Kısa vadede olmasa da bu beklenen bir durumdur. Şu anda birliklerini korumaya çalışıyorlar. Darbeye aktif karışanları yargılamanın çok zor olduğunu düşünmüyorum. Orada deliller ve belgeler gayet açık." değerlendirmesinde bulundu.



Örgütteki kırılmanın mahkeme kararları ve sembol kişilerin itiraflarıyla hızlanacağını aktaran Korkut, kişilerin yaptıkları yanlışı algılamalarının da belli bir zaman alacağını söyledi.



Korkut, FETÖ'cülerin tek bir ağızdan konuşmalarının dışarıdaki örgüt mensuplarına bir mesaj niteliğinde olabileceğini belirterek, buradaki amacın yapıyı ayakta tutmak olduğunu kaydetti.



FETÖ'nün ciddi bir örgüt olduğunu anlatan Korkut, çok dikkatli hareket edilmesi ve sempatizanların militanlaşmasına izin verilmemesi gerektiğini aktardı.