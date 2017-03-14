FETÖ'cüler "Kimin için yaralandıysanız gidin tedavinizi o yapsın" dediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimi gecesi yaralanan vatandaşların FETÖ'ye ait hastaneler tarafından nasıl geri çevrildiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Sağlık Bakanlığınca düzenlenen "Tıp Bayramı" programında bir konuşma yaptı.



Konuşmasında FETÖ'nün darbe girişimi sırasında yaşananlara da değinen Erdoğan, özellikle Ankara ve İstanbul’daki bazı özel hastanelerin 15 Temmuz gecesi imkanlarının çok ötesinde gayretler sarf ettiklerini iyi bildiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'ye ait hastanelerin ve örgüt mensuplarının ise hastaları nasıl geri çevirdiklerini şu sözlerle anlattı:



"Tabi hemen yakınlarımızda bulunan ihanet çetesinin sahip olduğu bir hastanede, kapılarına gelen yaralılara, "Kimin için yaralandıysanız gidin tedavinizi o yapsın" diyecek kadar insanlıktan çıkanların olduğunu iyi biliyorum. Şu anda ne öyle bir hastane var, ne de bu sözü söyleyenler. Artık bu kutsal unvanı kullanamazlar, kullanamıyorlar."



"ACIRSANIZ ACINACAK HALE GELİRSİNİZ"



"Birileri de gelip bize efendim işte onun herhangi birşeyi yok, o öyleydi, böyleydi diyorlar. Kusura bakmasınlar. Acırsanız acınacak hale gelirsiniz. Bunlar bize bunu yaptılar. Arada fireler olabilir, doğrudur. Ama öncelikle o gece gazilerimize, şehitlerimize o kapıları kapatanlar bunun hesabını verecek. Eğer vermezse biz bunun hesabını veremeyiz. Bu dünya var, bir de ebedi alem var."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek devlet hastanelerinde gerekse özel hastanelerinde 15 Temmuz gecesi ve sonrasında hastanelerde ve meydanlarda nöbet tutan, işgalcilere direnen tüm sağlık görevlilerine de teşekkür etti.