FETÖ'cüler havalimanından bavulla para çıkardı

İstanbul'da "himmet" adı altında FETÖ'ye finansal destek sağladıkları ve yurt dışına para çıkardıkları iddiasıyla tutuklanan 26 şüpheliden bazılarının havalimanınından para çıkarma görüntüleri kamera kayıtlarına yansıdı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) "himmet" adı altında finansal destek sağladıkları ve yurt dışına para çıkardıkları iddiasıyla tutuklanan 26 şüpheliden bazılarının Atatürk Havalimanındaki para çıkarma görüntüleri kamera kayıtlarına yansıdı.



Kayıtlarda şüphelilerden Hakan G, Bayram O, Faruk S. ve Mehmet Akif S'nin araçla Atatürk Havalimanına geldikleri, aralarına Ferhan E'nin de katılmasıyla bilet kontuarı önünde beklemeye başladıkları ve bu sırada hava trafik kontrolörleriyle diyalog kurdukları görülüyor.



Şüphelilerin daha sonra dış hatlar gidiş katındaki pasaport kontuarı önüne gelmeleri, ortak hareket eden Hakan G, Bayram O, Faruk S. ve Ferhan E'nin uçağa binmek üzere Dış Hatlar'dan çıkış yapmaları ve ülkeden ayrılmaları da güvenlik kameralarınca kaydedildi.



Ortak hareket eden 4 şüphelinin, hava trafik kontrolörlerinin yardımıyla parayı yurt dışına çıkardıkları değerlendiriliyor.



Diğer şüpheli Mehmet Akif S'nin ise gümrük kapısının ardından ikinci arama noktasından geçtiği ve yolculara ait valizlerin yürüyen bantlar vasıtasıyla uçakların bagaj kısmına gönderildiği yerde kameralara yansıdı. Emniyet yetkilileri, şüpheli Mehmet Akif S'nin ise bu yöntemle parayı yurt dışına çıkardığını belirtiyor.