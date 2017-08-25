FETÖ'cü eski Yarbay Karacan'a ikinci tutuklama

FETÖ'nün darbe girişiminden 13 ay sonra Antalya'da yakalanan sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski Kurmay Yarbay Karacan hakkında ikinci kez tutuklama kararı verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminden 13 ay sonra Antalya'da yakalanan ve bugün yargılandığı Kara Havacılık Komutanlığı davasında tutuklanan eski Kurmay Yarbay Özcan Karacan hakkında ikinci kez tutuklama kararı verildi.



Antalya'da yakalanan sanık Karacan, emniyet ve savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından bugün Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevindeki duruşma salonunda görülen Kara Havacılık Komutanlığındaki darbe davası için başkente getirilmiş ve bu davada hakkında tutuklama kararı verilmişti.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Özcan Karacan hakkında, sanıkları arasında yer aldığı ve yine aynı mahkemede görülen "Genelkurmay Çatı Davası"nda da tutuklama kararı verildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla'da görülen davanın da sanıkları arasında yer alan Karacan, 38 kişilik sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri arasında 31'inci sırada yer alıyor.



KARACAN'DAN FETÖ İTİRAFI



Darbe girişimi öncesi Kara Havacılık Komutanlığında Taarruz Tabur Komutanı olan eski Kurmay Yarbay Karacan'ın duruşmada okunan emniyet ifadesinde, Harp Okulunda 3'üncü sınıftan itibaren FETÖ evlerine gittiğini kabul ettiği ve darbe girişimine ilişkin emirleri eski Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral Ünsal Coşkun'dan aldığını beyan ettiği açıklanmıştı.



Mevcut dava dosyasına ilişkin hazırlanan iddianamede, Özcan Karacan'ın 15 Temmuz gecesi görevde olabilmesi için nöbet değişikliği yaptığı ve darbe girişimi gecesi helikopterleri telsizlerle koordine ettiği ifadeleri yer alıyor.



Karacan'ın talimatlarıyla darbeci helikopter pilotlarının MİT, Genelkurmay Başkanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Çankaya Spor Okulu, Ankara Emniyet Müdürlüğü civarında alçak uçuş gerçekleştirdiğine dikkatin çekildiği iddianamede, yine Karacan'ın talimatlarıyla söz konusu yerlerde polis araçlarına, sivillere, kamuya ait binalara ve araçlara ateş açıldığı da belirtiliyor.