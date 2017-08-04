Komiser yardımcısından sınav sorusu itirafı

Kırıkkale'de FETÖ/PDY'ye ilişkin davada yargılanan 2 emniyet mensubuna hapis cezası verildi.

Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan iki sanık, 6 yıl 3 ay ile 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya "silahlı terör örgütü üyeliği" iddiasıyla yargılanan emniyet müdürlüğünde sivil memur olarak çalışan tutuklu sanık Ö.H. ve avukatı katıldı.



Cumhuriyet savcısı, mahkemeye sunduğu mütalaada sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti.



Mütalaaya karşı savunma yapan Ö.H, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatını istedi.



Mahkeme heyeti, 6 yıl 3 ay hapse çarptırdığı sanığı, hükümle birlikte tahliye etti.



Aynı mahkemedeki diğer duruşmada ise tutuklu sanık eski komiser yardımcısı İ.A. ve avukatı hazır bulundu.



Cumhuriyet savcısı, mahkemeye sunduğu mütalaada bu sanığın da "silahlı terör örgütü üyeliği" gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti.



İ.A, savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek, FETÖ ile hiçbir zaman bağının olmadığını ve ByLock kullanmadığını iddia etti.



Mahkeme heyeti, 6 yıl 8 ay hapse çarptırdığı sanığı, hükümle birlikte tahliye etti.



KOMİSER YARDIMCISINDAN SINAV SORUSU İTİRAFI



Aynı mahkemedeki başka duruşmada tutuklu sanık eski komiser yardımcısı A.O.Ö. ve avukatı hazır bulundu.



A.O.Ö, savunmasında, önceki savunmalarını değiştirmek istediğini ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi.



Kayseri'de çalıştığı dönemlerde sohbetlere katıldığını ve sohbetleri bir matematik öğretmeninin verdiğini belirten A.O.Ö, şunları anlattı:



"Daha sonra hukuk fakültesinden Utku diye bir öğrenci sohbet etti. Sohbetlerde risale ve FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarını okuyorduk. Daha sonra komiser yardımcılığı sınavına girmeye karar verdim. 2010 yılında girdiğim sınavda başarısız oldum. 2011 yılında yeniden müracaat ettim. 5 kişi FETÖ'ye ait bir evde hazırlanmaya başladık. Ahmet diye bir öğretmen bu işi organize ediyordu. 10 gün kadar bu evde çalıştık. Sınavdan bir gün önce Ahmet elinde bir laptop bilgisayar ile eve geldi ve 'bilgisayardan çalışacaksınız. Çıkabilecek sorular var' dedi. Biz de birkaç saat çalıştık ve sınava girdik. Sınavı da kazandık. Bilgisayardaki sorular ile sınavda çıkar sorularda benzerlikler vardı."



Daha sonra da sohbetlere katılmaya devam ettiğini ve Kırıkkale'ye tayininin çıktığını ifade eden A.O.Ö, Kırıkkale'de Fatih Tarım isimli kişinin kendi telefonuna ByLock programını yüklediğini söyledi.



A.O.Ö, 2014 yılının sonunda Fatih Tarım'ın "programı kaldıralım" dediğini ve sonra eşinin telefonuna ByLock'u yüklediğini anlatarak, "Eşim şifresini bilmiyordu sadece ben kullanıyordum. Fatih Tarım 2015'in sonlarında da Eagle programını yükledi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından programları sildim ve telefonları sattım. Pişmanım" diye konuştu.



Mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.