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27 Şubat 2017 10:49 | Son Güncelleme: 27 Şubat 2017 10:59

FETÖ'cü iş adamı yakalandı

Kırklareli'nde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan, örgütle bağlantılı şirketin mütevelli heyeti üyesi Hüseyin Hersek İstanbul'da saklandığı evde yakalandı.

FETÖ'cü iş adamı yakalandı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgüt yapılanmasında örgütle alakası bulunduğu tespit edilen bir şirketin mütevelli heyeti üyesi Hüseyin Hersek'in İstanbul'da saklandığı bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda, yaklaşık 4 aydır saklanan Hersek'i gözaltına aldı. Emniyete gelişinde polis aracından inen Hersek'in yürümekte zorluk çektiği ve koltuk değneği kullandığı gözlemlendi.

Hersek'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Etiketler: kırklareliiş adamıfetöhüseyin hersek


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