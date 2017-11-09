FETÖ'cü Halit Kazancı izletilen görüntülerini kabul etmedi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili "çatı" davasında sanık Halit Kazancı, Salih Zeki Çolak'ın derdest edilmesi ve Akın'ın vurulmasına ilişkin izletilen görüntülerini kabul etmedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılandığı "çatı" davasında, teşebbüs faaliyetlerine katılmak üzere Akıncı Üssü'nden Karargaha gelen 33 kişilik Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personeli arasında bulunan ve dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Salih Zeki Çolak ve yanındakileri derdest eden grubun içinde bulunduğu, Çolak'ın koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın'ı silahla yaraladığı belirlenen sanık Halit Kazancı savunmasını yaptı.



Salih Zeki Çolak'ın derdest edilmesi ve Akın'ın vurulmasına ilişkin görüntüler izlettirilen Kazancı, "(Görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu) Kabul etmem mümkün değil. Ateş görüntüsü de net değil." dedi.



Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki duruşmada savunmasını yapan Halit Kazancı, darbe girişiminden önceki günlerde tatbikat için hazır olunması emrinin kendilerine Fırat Alakuş tarafından iletildiğini, 15 Temmuz'da da emir üzerine Akıncı Üssü'ne gittiklerini, burada Alakuş'un "Görev yerine intikal için süratle hazırlanın" dediğini aktardı.



Otobüsle intikal halindeyken Alakuş'un, "tatbikata gitmediklerini, Genelkurmay Başkanlığına karşı saldırı istihbaratı alındığını, görevlerinin komutanların ve Karargahın güvenliğinin sağlanması olduğunu" söylediğini ifade eden sanık Kazancı, binaya girer girmez üst kata doğru çıktıklarını bildirdi.



Burada bir personelden Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in ayrıldığını öğrendiğini, bunu Fırat Alakuş'a ilettiğini söyleyen Kazancı, emekli Orgeneral Çolak'ın derdest edilmesine ilişkin, "Ben, kapı ve kontrol emniyeti aldırdım. Ramazan Gözel, Kara Kuvvetleri Komutanı'nın gelmekte olduğunu söyledi. Komutan hızlı adımlarla içeri girerken, dışarıdan ateş sesleri geldi. Bunun üzerine personel, 'Yat, yat, yat' diye bağırdı. Komutanlar yattı, biz de onların başına gittik. Daha sonra koridora yöneldim, komutanın ellerinin bağlandığını gördüm. Serhat Pahsa, 'Başkanın emri. Onları İkinci Başkanın odasına götüreceğiz' dedi." diye konuştu.



Dışarı doğru yönelirken Kara Kuvvetleri Komutanı Koruma Müdürü Yüzbaşı Burak Akın'ın elini tabancasına attığını, kendisinin ise "Dur, yapma, sakin ol" dediğini savunan Halit Kazancı, "Bu sırada dışarıdan silah sesleri geldi. Burak Akın sendeleyerek düştü. Bacağından vurulduğunu anladım ve ambulans çağrılmasını söyledim." iddiasında bulunarak, Akın'ı kendisinin vurduğu suçlamasını ise reddetti.



GÖRÜNTÜLERİ REDDETTİ



Mahkeme Başkanı Oğuz Dik'in talimatıyla salondaki dev ekrana, Orgeneral Çolak'ın Karargaha girişinin hemen ardından darbeciler tarafından derdest edilmesi ve Burak Akın'a ateş edilmesine yönelik görüntüler birkaç kez izletildi.



Bilirkişilerce elindeki silahla Akın'a ateş edenin kendisi olduğu belirtilen sanık Kazancı, "Görüntülerdeki ben değilim" iddiasında bulundu, arkadaki kamuflajlı ve kompozit başlıklı kişinin "ateş edip etmediğinin de belli olmadığını" öne sürdü.



Halit Kazancı, "Kabul etmem mümkün değil. Ateş görüntüsü de net değil." dedi ve ardından görüntüleri avukatıyla ayrıca izledikten sonra beyanda bulunacağını söyledi.



Dosyadaki görüntülere atfen Kazancı, "Sanıklardan Ramazan Gözel size, Fırat Alakuş'a ve bazı personele bir şeyler anlatıyor. Ne anlattı" sorusu üzerine, "Kara Kuvvetleri Komutanı gelecek dedi. Onun dışında bir şey konuştuğumuzu hatırlamıyorum." ifadesini kullandı.