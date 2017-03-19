FETÖ'cü hakim ve savcılar hakim karşısına çıkıyor

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 2012'de düzenlenen "Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı" sorularının sızdırıldığı iddiasına ilişkin 82 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması yarın yapılacak.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 2012'de düzenlenen "Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı" sorularının sızdırıldığı iddiasına ilişkin 82 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması yarın başlıyor.



Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü duruşma salonunda görülecek davanın iddianamesinde, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ve Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) "müşteki", eski CHP Konya Milletvekili Atilla Kart ise "ihbar eden" olarak yer alıyor.



İddianamede, sınav sorularının ÖSYM Başkanlığı bilgisayar sistemlerinden FETÖ mensupları tarafından dışarı sızdırılarak, şüphelilere ulaştırıldığı ifade ediliyor.



Şüpheliler "terör örgütü üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "terör örgütü faaliyeti kapsamında resmi belgede sahtecilik" suçlarından 45 yıl 7 ay 15'er güne kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

FETÖ elebaşının "sızma" emri



İddianamede, FETÖ'nün kuruluşu, ideolojisi, yapılanmasına ilişkin bilgiler verilerek, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, mensuplarına "devletin kılcal damarlarına kadar sızma" emri verdiği anımsatıldı.