FETÖ’cü hainler nereye giderse gitsin bulacağız

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, “FETÖ’cü hainler nereye giderse gitsin, her birisini bulacağız, suçluların hepsini mahkemelerin önüne çıkaracağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın.” dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz’un 1. yılında Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katılmak üzere geldiği Fransa’nın Strazburg kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğini (DİTİB) ziyaret etti.



Strazburg DİTİB Başkanı Fevzi Hamurcu’dan faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Kurtulmuş, eğitim merkezindeki yönetim binası, ortaokul ve lise binalarında da incelemede bulundu.



Kurtulmuş, Strazburg ve çevresindeki sivil toplum kuruluşları ve derneklerin temsilcileriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.



Katılımcılardan, dernek ve STK’ların faaliyetleri hakkında bilgi alan Kurtulmuş, daha sonra yaptığı açıklamada, Avrupa’nın bazı ülkelerinde Türk bakan ve milletvekillerinin 15 Temmuz etkinliklerine katılmalarına izin verilmezken Brüksel’deki programlarını çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi.



Kurtulmuş, Strazburg’daki programlardan da yüz akıyla çıkacaklarına inandığını dile getirdi.



“15 Temmuz’u inşallah unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bundan emin olun.” diyen Kurtulmuş, 15 Temmuz’un, Türkiye ve Anadolu topraklarının gördüğü en büyük ihanet hareketlerinden birisi olduğunu vurguladı.



Türk tarihinde böylesine büyük bir ihanetle çok ender karşılaşıldığını ancak hainliğin asla unutulmayacağını ve unutturmayacağını belirten Kurtulmuş, “Bu hainler, 15 Temmuz sonrasında değişik ülkelere kaçtılar, Avrupa’ya da kaçtılar. FETÖ’cü hainler nereye giderse gitsin, her birisini bulacağız, suçluların hepsini mahkemelerin önüne çıkaracağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Yargı önünde, uluslararası standartlarda, hukukun üstünlüğü çerçevesinde bunlardan hesap sormak boynumuzun borcudur.” ifadesini kullandı.



Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, hainlerle ve ihanetle mücadele etmenin yanı sıra bu ihaneti gelecek nesillere de unutturmamak gerektiğine işaret ederek, “Biz Türk milleti olarak çok kindar bir millet değiliz. Milletleri ayakta tutan önemli şeylerden birisi de ortak acılar etrafında kenetlenebilmiş olunmasıdır. Biz bu ihaneti büyük bir hınçla, büyük bir nefretle, bunun arkasında, bunu tezgahlayan bütün güçleri de ortaya çıkarma kararlılığıyla hiçbir şekilde unutturmayacağız.” dedi.



Kurtulmuş, Türkiye’nin insanlarına dünyanın yer yerinde önemli sorumluluklar düştüğünü bildirdi. Bir kaç gün önce Srebrenitsa katliamının yıl dönümü programına katıldığını ve insanların Türkiye’nin gözünün içine baktığını orada bir kez daha gördüğünü aktaran Kurtulmuş, Balkanlar, Afrika, Ortadoğu ve dünyanın pek çok yerinde mazlum milletlerin Türkiye’nin kendisine sahip çıkmasını istediğine dikkati çekti.



Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Strazburg’daki ziyaretleri kapsamında İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Doğu Fransa Bölge Başkanlığını da ziyaret etti. Başkan Eyüp Şahin’den bilgi alan Kurtulmuş, merkez içerisinde yer alan eğitim merkezlerinde incelemelerde bulundu.



Kurtulmuş, merkez içerisinde yapımı planlanan Osmanlı mimarisine sahip minareli cami projesi hakkında da bilgi aldı.