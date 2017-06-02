FETÖ'cü Enes Kanter'in babası gözaltına alındı
İstanbul Polisi, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturması kapsamında, basketbolcu Enes Kanter'in babasını Prof.Dr.Mehmet Kanter'i gözaltına aldı.
NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası FETÖ soruşturması kapsamında Kadıköy'deki evinde gözaltına alındı.
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Prof. Dr. Mehmet Kanter'i gözaltına aldı.
Kanter'in emniyetteki işlemlerin ardından Tekirdağ'a gönderileceği öğrenildi.