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02 Haziran 2017 18:33 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2017 18:46

FETÖ'cü Enes Kanter'in babası gözaltına alındı

İstanbul Polisi, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturması kapsamında, basketbolcu Enes Kanter'in babasını Prof.Dr.Mehmet Kanter'i gözaltına aldı.

FETÖ'cü Enes Kanter'in babası gözaltına alındı

NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası FETÖ soruşturması kapsamında Kadıköy'deki evinde gözaltına alındı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Prof. Dr. Mehmet Kanter'i gözaltına aldı.

Kanter'in emniyetteki işlemlerin ardından Tekirdağ'a gönderileceği öğrenildi.

Etiketler: Enes KanterProf.Dr.Mehmet Kanter


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