FETÖ'cü emniyet müdürüne 12 yıl hapis

İzmir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski emniyet müdürü Şen, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski emniyet müdürü Mustafa Şen'e 12 yıl hapis cezası verildi.



İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Şen ile avukatı katıldı.



İddia makamı, tanık ve gizli tanık beyanı, sanığın örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullanması, toplanan delillerin göz önünde bulundurularak "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.



Hakkındaki suçlamalarını reddeden Şen, mahkeme heyetinden beraatini istedi.



Mahkeme heyeti, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına mahkum ettiği sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



OPERASYON



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesi ekipleri, geçen yıl ağustos ayında düzenledikleri operasyonda meslekten ihraç edilen 4. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Şen'i gözaltına almıştı.



Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede, tutuklu sanık Şen hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.