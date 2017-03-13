FETÖ'den aranan eski polis müdürü saklandığı çatıda yakalandı

Sakarya'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski polis başmüfettişi Şentürk, Aydın'ın Nazilli ilçesinde saklandığı evin çatısında yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan eski polis başmüfettişi Mustafa Taner Şentürk Aydın'ın Nazilli ilçesinde yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Şentürk'ün İsabeyli Mahallesi'nde olduğu bilgisini edinen Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon yaptı.



Sakarya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü görevinin ardından İzmir'e başmüfettiş olarak atanan ve 2015 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç edilen Mustafa Taner Şentürk, babasına ait evin çatı katındaki saklandığı yerde yakalandı. Evdeki dijital verilere el konuldu.



İşlemlerin ardından Nazilli İlçe Adliyesine sevk edilen zanlı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) ifadesinin alınmasının ardından tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.