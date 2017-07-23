FETÖ'cü doktorlara ayrı, polislere ayrı kod adı kullanılmış

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ üyesi eski öğretmen Bulduk'un, polislere "Faruk", doktorlara "Erdoğan" kod adıyla kendini tanıttığı bilgisine yer verildi.

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "güvenli ev" olarak tabir ettiği "gaybubet evi"ne düzenlenen operasyonla yakalanan sözde "doktorlar ve mahrem imamı" ile "polis üst grup sorumlusu" Ramazan Bulduk hakkında hazırlanan ek iddianame, Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam eden 18 sanıklı dava dosyasıyla birleştirildi.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık bir yıldır aranan ve Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 5 Temmuz'da Yenidoğan Mahallesi'ndeki "gaybubet" evinde yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Bulduk hakkında, ek iddianame düzenlendi.



Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianame, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 18 sanıklı 2016/179 esas numaralı dava dosyasıyla birleştirildi.



Hazırlanan ek iddianamede, FETÖ/PDY'nin "doktorlar ve mahrem imamı" ile "polis üst grup sorumlusu" olduğu belirtilen eski öğretmen Bulduk'un örgütteki konumu, yurt dışı seyahatleri, sohbet organizasyonları, kullandığı "kod" isimler hakkında dikkat çekici bilgiler yer aldı.



İddianamede, FETÖ/PDY'nin Sivas il yapılanmasından olduğu değerlendirilen üst düzey yöneticilerle defalarca telefon görüşmesi yapan sanığın, örgüt bünyesinde kurulan Anadolu Sağlıklı Yaşamı Destekleme Derneği (ANSADER) üye kazandırmak için çalışmalar yaptığına işaret edildi.



Bulduk'un ANSADER'in 2009-2010 yıllarında organize ettiği çok sayıda yurt dışı gezisine kentteki çeşitli hastanelerde görev yapan yaklaşık 15-20 doktoru götürdüğü bilgisine yer verilen iddianamede, sanığın doktorları örgüte ait kolejlerde ve evlerde konaklattırdığı ifade edildi.



İddianamede, çeşitli dönemlerde polislerle sohbet toplantılarına katılan Bulduk ve örgütün ildeki üst düzey sorumlularının kendi aralarında haberleşmek için "Eagle" ve "Tango" gibi programları polislerin telefonlarına kurduklarının tespit edildiği bilgisine de yer verildi.



Zanlının, örgüt içerisinde etkin olmasına rağmen farklı kod isimler kullanarak kendisini gizlemeye çalıştığı aktarılan iddianamede, Ramazan Bulduk'un kendisini polislere "Faruk", doktorlara "Erdoğan" kod adıyla tanıttığı bilgisi aktarıldı.



İddianamede, Asya Katılım Bankasında Türk Lirası ve döviz hesapları bulunan Ramazan Bulduk'un, 17-25 Aralık sürecinden sonra aynı bankada yeni hesaplar açtığı bilgisi de yer aldı.



Ramazan Bulduk'un eşi D'nin de Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Selçuk Fen Eğitim Hizmetleri AŞ'de ve Sultan Murat Eğitim Kurumları AŞ'de çeşitli dönemlerde çalıştığı kaydedilen iddianamede, zanlının örgüt içerisinde etkin görevler yürüttüğü kaydedildi.