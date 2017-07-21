FETÖ'cü din görevlilerine hapis cezası

Kırşehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 29 din görevlisinden 17'sine, 6 yıl 3'er ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 29 din görevlisinden 17'sine, 6 yıl 3'er ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.



Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 3 tutuklu sanık ile tutuksuz yargılananlar ve avukatları katıldı.



Cumhuriyet savcısının mütalaasını alan mahkeme heyeti, sanıklara son savunma hakkı verdi.



Sanıklar, iddianamede üzerilerine atılı suçları işlemediklerini öne sürerek, tahliye ve beraatlerini istedi.



Avukatların savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 16 sanığa 6 yıl 3'er ay, telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock tespit edilen bir sanığa ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.



Heyet, eksik belgeler nedeniyle 12 sanığın dosyasını tefrik ederek duruşmalarının sürmesini kararlaştırdı.



Mahkeme heyeti, kararın onama süreci nedeniyle tutuklu sanıklardan Ş.Y. ve C.Ö'nün adli kontrolle tahliyesine karar verdi.