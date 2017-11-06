FETÖ'cü değilim, Atatürkçüyüm

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında, eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda yapılan duruşmaya sanıklar, avukatları, müştekiler ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.



Darbe girişimi gecesi, öncesi ve sonrasında Akıncı Üssü'nde olmadığını öne süren Sönmezateş, bu davada yargılanmaması gerektiğini savundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davasında yargılandığını ve ceza aldığını hatırlatan Sönmezateş, Genelkurmay çatı davasıyla bu davada da benzer suçlardan yargılandığını söyledi.



Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk gibi davaların sanıklarının dahi yaşamadığı sıkıntılar yaşadıklarını ileri süren Sönmezateş, halkın tepkisinin kendisine "Kubilay vakası"nı hatırlattığını ifade etti.



Kendisini Aysel Tuğluk ile kıyaslayan Sönmezateş, Tuğluk'un annesinin cenazesinde yaşananların haber olmasına karşın medyanın kendilerine aynı önemi vermemesinden şikayet etti.



Ailelerinin, çocuklarının da sıkıntılar yaşadığını, siyasi partilerin, insan hakları derneklerinin bunlara sessiz kaldığını söyleyen Sönmezateş, "Türk solu çok kötü bir sınav veriyor." ifadesini kullandı.



Bir müştekinin "Darbenin sağ-sol ile ne ilgisi var?" demesi üzerine sanıklar müştekilere tepki gösterdi. Gerginlik yaşanması üzerine sanıklarla müştekilerden bazıları salondan çıkarıldı.



İstanbul'a giderek, komutanları derdest eden ekibin başında bulunan eski binbaşı Gökhan Maldar ve diğer sanıklara emri kendisinin verdiğini kabul etmeyen Sönmezateş, Konya'dan kaç helikopter kalktığını, pilotlarının kim olduğunu, MAK ekibinin kimlerden oluştuğunu, bu ekibin sonradan neden Akıncı'ya gittiğini bilmediğini iddia etti.



Darbe girişimi gecesi, Akıncı Üssü'nde bulunan ve olay tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığında Kurmay Yarbay olarak görev yapan Olgun Acuce'ye ise kendisinin emir verdiğini ve Akıncı'ya gitmesini istediğini anlatan Sönmezateş, verdiği emirde darbeden söz etmediğini, çünkü darbeden haberinin olmadığını öne sürdü.



Eski istihbarat yüzbaşı Ali Pehlivan'ın ifadesini okuyunca nutkunun tutulduğunu ifade eden Sönmezateş, coğrafi analiz sisteminden alınan koordinatların sorumluluğunu kabul etmediğini söyledi.



"115 BİN YIL YATARIM, FETÖ'CÜLÜĞÜ KABUL ETMEM"



FETÖ üyesi olmadığını savunan Sönmezateş, başka bir tarikatla da bağının bulunmadığını ileri sürdü. Sönmezateş, "Hiçbir imamın, tarikat şeyhinin önünde diz çökmedim, el öpmedim. Sosyal demokratım, Mustafa Kemal Atatürkçüyüm. Laz'ım, Sünni'yim, Kürt'üm, Türk'üm, Türkiyeliyim bu kadar. Gülen'i almak mı istiyorsunuz, alın gelin, beni karıştırmayın. FETÖ'cü olmadım, olmayacağım. 115 bin yılla yargılanıyorum, FETÖ'cülük 15 yıl, bunu asla kabul etmiyorum. 115 bin yıl yatarım, FETÖ'cülüğü kabul etmem."



Sönmezateş, darbeden yargılanan özel kuvvetler personelini kastederek, bu kişilerle arama kurtarma dahi yapamadığını, darbe yapmasının mümkün olmadığını ileri sürdü.



"İKİ POLİSİ ADAMLARIM VURMADI"



FETÖ firarisi Adil Öksüz yakalanıp serbest bırakıldıktan sonra polisin kendisinin peşine düştüğünü kaydeden Sönmezateş, darbe girişimi sonrası 16 Temmuz’da evine, 17 Temmuz'da ise iş yerine gittiğini ve arkadaşlarıyla kahvaltı ettiğini söyledi.



Sonrasında arandığını öğrendiğinde Kastamonu’ya giderken silahsız bir şekilde polisler tarafından yakalandığını belirten Sönmezateş, kahvaltı yaptığı arkadaşlarının şu anda serbest olduğunu kaydetti.



Darbe girişimi gecesi Akın Öztürk dahil hiç kimseden emir almadığını iddia eden Sönmezateş, Marmaris’te bulundukları sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saatler önce otelinden ayrıldığını öne sürdü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelin çevresinde çıkan çatışmada iki polisin şehit olduğunu anımsatan Sönmezateş, bu iki polisi adamlarının vurduğunu düşünmediğini, balistik olarak vurmalarının mümkün olmadığını söyledi.



TARTIŞMA YAŞANDI



Sönmezateş, suçlandıkları konularla ilgili bilgilere ulaşmakta zorluk çektiklerini iddia etti.



Herkes Ankara'dan kaçarken, kendisinin Marmaris'ten Ankara'ya geldiğini ifade eden Sönmezateş, halka rağmen İstanbul'da köprü kapatılarak darbe başlatılmasını "dangalaklık" olarak nitelendirdi.



Adil yargılanmadığını ileri süren Sönmezateş, Akıncı'da hiç bulunmamış bir kişi olarak haklarının gasbedildiğini savundu



Sönmezateş, kendisine yöneltilecek soruları cevaplamayacağını, gerçekleri söyledikçe başına bir şeyler geldiğini öne sürdü.



Öte yandan, duruşmada, savunmasına itiraz eden dinleyicilerle Sönmezateş arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, Sönmezateş'i izleyicilerle polemiğe girmemesi konusunda uyardı. Tartışma sırasında Mahkeme Başkanı Giray, bazı sanıkların ve izleyicilerin salondan çıkarılmasını istedi.



Duruşmaya öğle arası verildi.



