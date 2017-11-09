FETÖ'cü amirallere ağırlaştırılmış müebbet talebi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 72 sanıklı davada mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanıklardan 61'inin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talebinde bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki (DKK) eylemlere ilişkin 72 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.



Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar, sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu.



Duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.



Mütalaada, firari üç sanık hakkındaki yakalama emirlerinin infaz edilememiş olması nedeniyle dosyalarının ayrılmasına ve yakalama emirlerinin devamına karar verilmesi istendi.



Sanıklardan Sinan Avşar'ın, suç tarihinde normal nöbet görevi dışında başkaca suç teşkil eden bir eylemde bulunduğuna, darbeci askerlerin emir ve komutasında hareket ettiğine dair delil olmadığı gibi FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün üyesi olduğuna dair tanık ifadesi ve maddi delil bulunmaması nazara alınarak, beraatine ve tahliyesine karar verilmesi talep edildi.



Mütalaada, 61 sanığın Anayasal düzeni ihlal suçundan Türk Ceza Kanununun 309/1. maddesi gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talebinde bulunuldu.



Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanıklar arasında, dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı eski Tuğamiral Murat Şirzai, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri imamı olduğu belirtilen eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanvekili Tuğamiral İrfan Arabacı, dönemin Deniz Kuvvetleri Harekat Eğitim Daire Başkanı eski Tuğamiral İhsan Bakar, dönemin İkmal Daire Başkanı eski Tuğamiral Hasan Kulaç, eski Plan ve Prensipler Başkanı Tuğamiral Oğuz Karaman ile eski Muharebe Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanı Tuğamiral Muhittin Elgin de bulunuyor.



PERUK TAKARAK GİZLENMİŞTİ



FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri imamı olduğu belirtilen eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanvekili Tuğamiral Arabacı, İzmir'de 14 Ekim 2016'da yakalanmıştı. Arabacı'nın, sakal bıraktığı ve peruk takarak gizlenmeye çalıştığı belirlenmişti.



Sanık eski Tuğamiral Ali Murat Dede, Himmet Taner Çengel, Mustafa Özer, Olcay Yüksel, Sinan Azmi Tosun, Suat Arslan ve Yaşar Anar'ın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.



Bu sanıkların 15-16 Temmuz 2016 tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahına veya bağlı birimlerine gitmedikleri ve cebir, şiddet içeren bir eylemde bulunduklarının kanıtlanamadığı belirtilen mütalaada, sanıkların "anayasayı ihlal suçundan" beraatlerine karar verilmesi istendi.



Terör örgütü üyeliğinden cezalandırılması istenen sanık eski Tuğamiral Ali Murat Dede'nin odasında bulunan ve terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait olduğu öne sürülen 2 kıl da soruşturma dosyasına girmişti.



Duruşmaya yarın devam edilecek.