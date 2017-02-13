FETÖ'nün akademik yapılanması davasında ilk duruşma yapıldı

FETÖ'nün akademik yapılanmasına ilişkin, aralarında profesörlerin de bulunduğu 45 akademisyenin yargılandığı davanın ilk duruşması tamamlandı. Tutuklu akademisyenler birbirinden ilginç savunmalarda bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), akademik yapılanmasına ilişkin İstanbul Üniversitesine yönelik, aralarında profesörlerin de bulunduğu 13'ü tutuklu 45 akademisyenin yargılandığı davanın ilk duruşmasında, 8'i tutuklu 10 sanığın savunması tamamlandı.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince büyük salonda yapılan ilk duruşmaya, 12 tutuklu sanık ile 29 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.



Mahkeme başkanı Cem Karacan, hakkında yakalama kararı bulunan firari sanıklardan Yrd. Doç. Dr. Erol Önen'in Edirne'de yakalanıp, tutuklandığını ve duruşma salonunda olmadığını bildirdi. Böylece dava kapsamında tutuklu sayısının 13'e yükseldiği belirtildi.

"BEN EŞİMİN İŞİNİ BİLMEM"



Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Yrd. Doç. Dr. Dilek Selek, Bankasya'da bulunan hesabını, eşine yardım amaçlı açtığını öne sürerek, "Ben eşimin işini bilmem, bir firmada çalıştığını biliyordum. Kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nda bulunduğunu bilmiyordum." iddiasını dile getirdi.

"1 DOLAR, OĞLUMUN ASKERLİK KUTLAMASINDAN KALDI"



Tutuklu profesör Ferah Armutçu ise "Delil olarak sayılan 1 dolar, oğlumun askerlik kutlamasından kaldı, bilgisayar çıktıları eşimin çantasından çıktı. Çalışmış olduğum yerler dolayısıyla Bankasya'da hesap açtım." ifadelerini kullandı.

'BYLOCK' FİLM VE UYGULAMALARDA UZANTILI OLARAK İNMİŞ OLABİLİR"



''ByLock'" kullandığı öne sürülen tutuklu öğretim görevlisi Halim Taşkaya da kendisine telefonundan "ByLock" kırıntılarının bulunduğunun söylendiğini ifade ederek, "Ben 'Bylock'u kurmadım, yüklenmesine izin vermedim ve bu programla kimseyle görüşmedim. Film ve uygulamalarda uzantılı olarak inmiş olabilir." diye konuştu.



Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarını tamamlaması için duruşmayı yarına erteledi.