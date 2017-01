FETÖ yerel seçimler öncesi 'imam'larına yol parası vermiş

FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı olan İzmir ve Denizli'deki hakim ve savcıların imamı, FETÖ'nün yerel seçimler öncesi "imam"larına yol parası verdiği itirafında bulundu.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, örgütün bu alandaki yapılanması da deşifre ediliyor. Soruşturma kapsamında örgütün İzmir ve Denizli'deki hakim ve savcılardan sorumlu imamı H.I, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı olarak örgüt hakkında önemli bilgiler verdi.



Örgüt hakkında bildiklerini saklamadan anlattığını ifade eden H.I, "Ben bu yapıda A1, T3 ve T5 hakim ve savcı gruplarına abilik yaptım. Eşim de hakim ve savcı eşlerine ablalık yaptı. Bu yapının içerisinde bulunduğum için pişmanım. Bu yapının ortaya çıkartılması için elimden gelen desteği vereceğim." dedi.



Kendilerine, 2014 yılındaki yerel seçimlerden önce bazı talimatlar geldiğini dile getiren H.I, "Talimat üzerine seçim öncesi bulunduğum yerden ailemin yaşadığı kente gittim. 31 Mart'taki seçimler öncesi bana, 'ailem ve yakınlarımın yanına gidip, AKP'ye oy verilmemesi için çalışma yapmam' istendi hatta yol param da verildi. Annem ile görüştüm ama annem bana karşı çıktı. İstanbul'da yaşayan kayınbiraderlerimin yanına gittim. Onlar da bana karşı çıktı." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanlığı, 7 Haziran ve 1 Kasım'daki seçimler için de kendisinden çalışma yapmasının istendiğini anlatan H.I, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP ve Recep Tayyip Erdoğan'ın aleyhinde çalışmamız için bize talimat verildi. Ben de kendi grubumda olan hakim ve savcılara tabletten, tango üzerinden mesaj atarak 'AKP'ye oy vermeyin' diye yazdım hatta 'oylar HDP'ye şeklinde' sonunda gülücük atarak mesaj gönderdiğimi hatırlıyorum." itirafında bulundu.