FETÖ ve PKK ile birlikte olmak Almanya'ya tam yakıştı

İçişleri Bakanı Soylu, Almanya'yı eleştirerek, "Bir de başımıza Almanya çıktı. FETÖ ile PKK ile ve ifade etmeliyim ki bu Kılıçdaroğlu ile birlikte olmak tam Almanya'ya yakıştı." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vakfıkebir ilçesinde parti otobüsünden, kendisini bekleyen vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın selamını iletti.

Yeniden önemli bir kararın ve dönemin arifesinde olunduğuna değinen Soylu, "Çok önemli bir yolculuğa çıkıyoruz. Önümüzdeki yüzyıllar için, önümüzdeki 10 yıllar, 1 yıllar, 5 yıllar için çok önemli bir karar vereceğiz. Bu Türkiye'nin son 50 yılını, özellikler 1960'dan 2017'ye tam tamına 57 yılını sizler yaşadınız. Bir gün darbe ile yaşadınız, bir gün bir başbakanın idamı ile yaşadınız, bir gün ekonomik krizle yaşadınız, bir gün terörizmle, bir gün anarşizmle, bir gün enflasyonizmle, bir gün dolar, bir gün avro kriziyle yaşadınız. Bu ülkede bir gün özgürlüklerinize, bir gün hürriyetinize müdahale edildi. Bir gün amacınıza müdahale edildi." ifadesini kullandı.

Soylu, geçmişten bu güne kadar yaşanan sıkıntılı süreçleri de anlatarak, artık arkaya bakmaktan yorulduklarını bildirdi.

"NEREYE KAÇARSANIZ SONUNA KADAR GELECEĞİZ"

Bakan Soylu, 7 Haziran seçimlerini anımsatarak, şu görüşlere yer verdi:

"7 Haziran'da iştahı kabaranlar kimlerdi? Birileri dedi ki artık bizim zamanımız geldi. Kimdi o birileri, hafif yüzde 10'un üzerine çıkıp şımaranlar. Dediler ki millet bize oy verdi. Millet size özerlik ilan edin diye oy vermedi. Adam gibi siyaset yapın diye oy verdi. Millet size PKK'ya mühimmat, cephane taşıyın diye oy vermedi. Bu ülkenin derdini düşünün diye oy verdi ve özerlik ilan etmeye başladılar. Şurası, burası özerk olacak, şurayı biz idare edeceğiz, burayı biz idare edeceğiz, hadi bugün özerklik ilan et de görelim seni. Belediyelerinin her birini terör ağacı haline getirdiler.

Milletin vergisini topladılar, milletin maaşlarından aldılar çünkü kendilerine güveniyorlardı. Terör örgütü orada millete, insanlara baskı yaptı. 'Buralar bizim, bundan sonra bize vergi vereceksiniz' dediler. Hadi alın da görelim şimdi. Sadece şehirde değil, dağlarda peşinizdeyiz, nereye kaçarsanız sonuna kadar geleceğiz. 7 Haziran'da böyle bir sonuç çıkaranlar, kendilerine ait hesabın içinde olanlar, sadece onlar mı Türkiye'nin hasımları? Avrupalar, dünyalar hepsi 'aman elimize fırsat geçti, şimdi biraz DEAŞ ile terbiye ederiz, biraz PKK ile biraz FETÖ ile terbiye ederiz, Türkiye'yi dünyanın en pahalı arazisi olan Türkiye'yi biz elde ederiz.' Elde edemediler çünkü darbe de yapsalar, Gezi olayları da yapsalar, 17-25 Aralık da yapsalar, 6-7 Ekim'i de yapsalar, bu millet onları elli gramlık oy pusulasıyla tuş etti, mahvetti. Bu milletin iradesini ve ortaya koyduğu bu gücü hiç bir zaman tahmin edemediler."

"SİYASİ PARTİLER VE SİYASET GELECEĞE BAKACAK"

Bakan Soylu, kendilerinin ittifak bulduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Bak biz ittifak bulduk, Kimi bulduk? Oturduk, anlaştık Milliyetçi Hareket Partisi ile. Memleketimizin birliği için, beraberliği için ortak bir onlar, biz biz söyledik, bir noktaya kadar geldik. Peki onlar kimi ittifak buldu? Bizim evlatlarımızı şehit eden Kandil'deki Murat Karayılan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun en iyi arkadaşı oldu, en iyi arkadaşı. Kimi ittifak buldu? FETÖ ile beraber tekrar yeniden bir ittifakın altına imza attı. Ona FETÖ dedi ki sen hayır de, sen bunlarla beraber ol, memleketi yeniden istila edecekler. Sizin aklınız ona yetmez Kemal bey, hakikaten yetmez o işe. Dün Cumhurbaşkanımız ne güzel söyledi, 5 tane keçi verseniz 5'ini de kaybeder. Şimdi peki yeni sistemde ne olacak biliyor musunuz? Siyasi partiler ve siyaset geleceğe bakacak."

"GÜVENLİK GÜÇLERİMİZLE DE MİLLETİMİZLE DE ENSENİZDEYİZ"

Ne yaptıklarının, farkında olduklarına dikkati çeken Bakan Soylu, şunları aktardı:

"Birinci, ikinci, üçüncü köprüye 'hayır' diyenler kimler, size söyleyeyim mi? Orada iş makineleri yakanlar, 'Orada size Yüksekova Havalimanı yaptırmayacağız' diyenler. Bu 15 Temmuz'da biraz kapandı havalimanı. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız tekrar açma kararı verdiler. Havalimanı açıldı, havalimanı açılacağı günden bir gün önce birkaç yere pusula gönderdiler. Demişler ki, 'Eğer bu uçaklara binersiniz, biz uçakları düşüreceğiz.' Siz bu uçakları düşüremezsiniz, milletin içine de bir daha giremezsiniz. Vatandaş diyor. PKK'ya söylüyorlar. Bu uçaklar şimdi dolu dolu gidiyor. Ey terör örgütünün mensupları, bilmenizi istiyoruz ki sadece güvenlik güçlerimizle ensenizde değiliz, orada milletimizle de ensenizdeyiz."

"YILLARDIR TERÖRİSTLERİ BİZE GÖNDERMİYORLAR"

Bakan Soylu, Almanya'yı da eleştirerek, şunları kaydetti:

"Bir de başımıza Almanya çıktı. Tam yakıştı ama FETÖ ile PKK ile ve ifade etmeliyim ki bu Kılıçdaroğlu ile birlikte olmak tam Almanya'ya yakıştı. Yıllardan beri teröristleri istiyoruz oradan, teröristleri bize göndermiyorlar. DHKP-C'li teröristleri göndermiyorlar, PKK'yı göndermiyorlar, şimdi de kimi, FETÖ'nün teröristlerini göndermiyorlar. Bilmelerini istiyoruz ki biraz sabırlı olsunlar, onlar göndermeseler de biz gereğini yerine getiririz, merak etmesinler. Öyle gidecekler, Almanya'da kaçacaklar, bir gün nerede olduğunu FETÖ teröristleri şaşıracaklar, bilginiz olsun. Bir gün nerede olduğunu buradan söylüyorum, öyle kolay değil. Bu ülkeye ihanet ederse etsin, bu ülkenin güvenlik konsepti de stratejisi de değişmiştir artık. Dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye'ye ihanet edeni orada biz bir saat durdurmayız."