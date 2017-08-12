FETÖ üyeliğinden aranan kişi gümrük kapısında yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyelikten aranan kişi, sahte pasaportla ülkeden çıkış yapmak isterken yakalandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan İran'a çıkış yapmak üzere gelen bir yolcunun hal ve tavırlarından şüphelenen muhafaza memurları, şahıstan kontrol etmek üzere kimlik ve pasaportunu istedi. İlgili personel tarafından yapılan kontrollerde, Selman Kılcı ismine düzenlenen pasaportun çıkış mühründe bir farklılık olduğu tespit edildi.



Mührün sahte olması ihtimali üzerine Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğince şahıs gözetim altında tutularak pasaportu, incelenmek üzere Emniyet Pasaport Şube Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan incelemede, pasaportta yer alan çıkış mührünün numarasının ve renginin farklı olduğu teyit edildi. Seri numarasıyla yaptırılan sorguda ise pasaportun Selman Kılcı'ya değil, Mendo Eyikat'a ait olduğu ortaya çıkarıldı.



Bunun üzerine yapılan GBT sorgusunda, şüphelinin, FETÖ'ye üye olmak suçundan arandığı tespit edildi ve derhal Saray Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verildi.



Hakkında gözaltı kararı alınan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.