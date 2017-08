FETÖ tüm emniyeti belirli kodlarla fişlemiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Emniyet'teki mahrem hizmetler Ankara yapılanması içinde yer aldıkları belirlenen 731 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, "Garson" isimli gizli tanığın verdiği SD kartlardaki bilgilere yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Emniyet'teki mahrem hizmetleri kapsamında yapılan çalışmada, tüm emniyet personelinin örgütçe fişledikleri belirlendi.



Başsavcılıkça FETÖ'nün Emniyet'teki mahrem hizmetler Ankara yapılanması içinde yer aldıkları belirlenen 731 kişi hakkında hazırlanan iddianameye göre, 18 Nisan 2017'de savcılığa müracaat eden bir kişi, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem hizmetler yapılanmasıyla ilgili açıklamada bulunmak istediğini belirterek 1 cep telefonu ve 2 micro SD kartı teslim etti.



"Garson" ismiyle 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümleri uygulanarak gizli tanık sıfatıyla ifadesi alınan kişi, verdiği kartlarda 4 bin 700 civarında FETÖ mensubu kişinin bilgilerinin yer aldığını belirtti.



Eski mahrem imam olduğunu söyleyen gizli tanık "Garson", emniyet teşkilatındaki FETÖ mensubu şahısların en üst düzey sorumlusunun Temel Alsancak olduğunu, Alsancak'tan önce bu görevi Hamza Sevinç adlı kişinin yürüttüğünü söyledi.



Gizli tanık, zaman içerisinde bazı mahrem imamlar tarafından himmet olarak toplanan kaynağın kişisel amaçlar doğrultusunda kullanıldığını ve insanların sömürüldüğünü düşünmeye başladığı için örgütten soğumaya başladığını, darbe girişiminden sonra da örgütle irtibatını tamamen koparmaya karar verdiğini ifade etti. Ardından Cumhuriyet Başsavcılığına gelip elindeki delilleri ibraz ettiğini söyleyen gizli tanık, yapılan toplantıları şöyle anlattı:



"Biz mahrem imamlar olarak genellikle Ankara ilinde ayda bir olmak üzere toplantılar düzenlerdik. Aramızdaki irtibatı kendi adımıza kayıtlı olmayan telefon hatları ile çok ayrıntıya girmeden toplantı yerini kararlaştırırdık. Bu toplantıya 5 bölgenin sorumluları olan kişiler katılırdı. Bu toplantılara ben de iştirak etmekteydim. Bu kartlarda ele geçirilen bilgiler bu süreç içerisinde toplantılarda kayıt altına alınan bilgiler ve benim aynı süreçte öğrenerek kayda geçirdiğim bilgilerdir. Kartların incelenmesi ile de anlaşılacağı üzere örgüt tarafından emniyet teşkilatı içerisinde yer alan herkesin örgüte yakın veya uzak olup olmadığı, örgüt ile ilgili kanaati, mezhebi, dünya görüşü, siyasi görüşüne göre sınıflandırmalar yapılmıştır. Bahsettiğim 5 bölge altında kendi içerisinde bu bölgelere bağlı küçük bölge olarak adlandırdığımız alt bölgeler vardır. Bu alt bölgelerin sorumluları da mahrem hizmetler sınıfında yer almaktadırlar. Alt bölgelerden toplanan bilgiler 'himmet' olarak tabir ettiğimiz paralar 5 bölgenin üst düzeydeki temsilcilerine aktarılır. Bu şekilde bir bilgi ve maddi kaynak havuzu oluşturulmuştur. Tüm personel ile ilgili bilgiler de bu şekilde kayıt altına alınmış bulunmaktadır."



"GÜNCEL LİSTE KİTABI" BAŞLIKLI DOSYADA TÜM POLİS MEMURLARI



Teslim edilen kartlar içerisinde yer alan dosyalar ve dosya içeriklerinde geçen harflerden oluşan kodları da açıklayan gizli tanık, kartlar içindeki "Güncel Liste Kitabı" başlıklı dosyada Türkiye'de görev yapan tüm polis memurlarıyla ilgili bilgiler bulunduğunu bildirdi.



Buna göre, "N" alt başlığıyla bu kişilerin sicilleri, "YO kazanma durumu" alt başlığıyla memurluktan amirliğe geçiş sınavını kazanıp kazanmadığı, "A" başlığı altında 5 bölgeye bağlı "küçük bölge" denilen alt bölgeler kodlandı.



Bilgiler arasında, örgüt üyesi olsun olmasın Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan tüm görevlilerin isimleri, soyadları, cinsiyeti, çalıştıkları birim, telefon numaraları, medeni durumu, evli olanların eşlerinin isimleri, meslekleri listelendi.



"Eş devam" başlığıyla eşlerinin sohbet toplantılarına katılıp katılmadığı, "2015 Mart alan" başlığı altında emniyet personelinin FETÖ/PDY örgütüne bakış açısının ne olduğu bilgileri toplandı. Bu başlık altında, "O" ibaresiyle 2014 yılından sonra polis okullarına girdiği için hakkında yeterli bilgi sahibi olunamayan kişiler, "AD" ibaresiyle alan dışı, yani örgüt içerisinde yer almayan kişiler, "C" ibaresiyle daha önce sohbetlere katılmış ancak daha sonra irtibatını kesmiş kişiler, "dil" ibaresiyle örgüt üyesi olmayan ancak muhafazakar olduğu değerlendirilerek örgüte dahil etme potansiyeli olduğu düşünülen kişiler fişlendi. "Dil" ibaresi kendi içerisinde üçe ayrılarak, "Dil1" örgüte dahil edilmesi zor, "Dil2" orta zorlukta ve "Dil3" örgüte dahil edilmesi kolay kişiler olarak ayırt edildi.



"EA" ibaresiyle örgüte üye olan ancak belli başlı noktalarda eksikliği olduğu değerlendirilenler, "EAV" ibaresiyle ikinci derece memurlardan sorumlu vekil olarak görev yapan kişiler, "Saya" ibaresiyle herhangi bir zaaf ve eksiği görülmeyen, tamamen kendisini örgüte teslim etmiş ve örgütün talimatlarından kesinlikle çıkmayacağı değerlendirilenler, "Say" ibaresiyle yine kendisini tamamen örgüte teslim etmiş olup örgütün talimatlarından dışarı çıkmayacak ancak idarecilik vasfı olmayan kişiler, "Sayv" ibaresiyle yöneticilik vasfı olan, kendisini örgüte teslim etmiş, sivilin olmadığı durumlarda sohbet hocalığı yapabileceği değerlendirilenler kodlandı.



17-25 Aralık sürecinden sonra örgütten kopmuş olan ancak tekrar örgüte dahil edilmeye çalışılan kişileri de listeleyen örgüt, 17-25 aralık sürecinden sonra açığa alınan polisleri de kategoriye ayırdı. Buna göre, "C" ibaresiyle daha önce örgütün sohbetlerine katılmış ancak mevcut durumda irtibat kurulamayan kişiler sınıflandırıldı. Bu kişiler, "düzenli görüşülen", "düzenli görüşülmeyen", "boşta olan", "atanmış", "atanmamış" şeklinde "SCA", "SCC", "SCD", "SCDA", "SCE" ibareleriyle kodlandı.



Gizli tanığın ifadesindeki bilgilere göre, diğer fişlemeler şu şekilde yapıldı:



"DA": Daha önce örgüt ile ilişkisi olup sonradan örgütten ayrılarak örgüt aleyhine faaliyette bulunduğu değerlendirilen ve zarar verme potansiyeli olan kişiler,



"DP": Eskiden örgüt ile daha önce ilişkisi olup sonradan örgütten ayrılan, örgüte düşman olarak görülmekle birlikte etkili olamayacağı değerlendirilen kişiler,



"EBL": Aleviler,



"EDL": Örgüt mensubu olmayan ancak bir düşmanlığı da olmadığı düşünülenler,



"EDLGA": "EDL" grubundan olup, örgüte üye olanları amirlerine karşı açıklayanlar,



"GA": Örgüt mensubu olmayan ancak örgüt mensuplarını bilip onları amirlerine ifşa eden kişiler,



"JHL": Örgüt mensubu olmayan ancak imam hatip lisesi geçmişi olanlar,



"MENFİ": Örgüt mensubu olmayan ve örgüte zarar verme potansiyeli olan kişiler,



"MML": Örgüt mensubu olmayan ve örgüte zarar verme potansiyeli olan yani düşman olarak görülenler,



"MNML": "AD" sütununda diğer cemaatlere mensup kişiler.



Örgütün mahrem imamlarının üyelerini de kendi içlerinde "karşı cinse zafiyeti olanlar", "dersleri aksatanlar", "sigara içenler" şeklinde fişledikleri ortaya çıktı.



Gizli tanığın verdiği kartta, "TÜM LİSTE KİTABI" başlığı altında, Emniyet Genel Müdürlüğündeki tüm personelin FETÖ açısından derecelendiren excel tablo yer aldı.



FETÖ mensubu olan/olmayan tüm personelin ayrımının yapıldığı ve 2016 Nisan ayında hazırlanan listede, tüm görevli personelin adı, soyadı, medeni durumu, sicili, göreve başlama yılları, TC kimlik numaralarını, okul bilgileri yer aldı.



Personelin, "Polis Akademisinden yeni mezun", "cuma namazlarını kılan", "örgüt mensubiyeti olan ancak örgüte bağlılığı alt seviyede", "cemaat mensubiyeti olan, teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı üst seviyede" şeklinde gruplara ayrıldığı da görüldü.