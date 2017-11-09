FETÖ 'tişört' sorusuyla astsubay yapmış

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma devam ediyor.

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan astsubay, örgüt tarafından asker olması için yönlendirildiğini, mülakatta da basit sorulara verdiği cevaplarla sınavı kazandığını belirtti.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma devam ediyor.



Soruşturma kapsamında 29 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 98 kişiden 73'ü tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bazı muvazzaf askerler ise itirafçı olarak bildiklerini anlattı.



Bu kapsamda bir süre önce gözaltına alınan astsubay M.K. da itirafçı oldu.



Zanlı M.K, emniyetteki ifadesinde, lise son sınıfta örgütle tanışarak onlara bağlı evlerde hafta sonu kaldığını belirtti. FETÖ'nün polis ya da asker olmak istemeyenleri evde barındırmadığına dikkati çeken M.K, kaldığı evin sorumlusu S.B'nin üniversite sınavı yaklaştığında "Polislik o kadar iyi değil, askeriye daha güzel askeriyeye yönel." şeklinde baskı yaptığını ifade etti.



PROVA YAPMIŞLAR



Baskıların sınavlar yaklaşırken daha da arttığını dile getiren M.K, bunun üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına astsubay olmak için başvuruda bulunduğunu kaydetti.



Mülakatta nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili eve gelen sorumlu örgüt mensuplarınca prova yaptırıldığını, bazı sorular sorulduğunu ve komisyondaki komutanlar karşısında nasıl hareket edilmesi konusunda taktikler aldıklarını anlatan M.K, lise mezuniyeti sonrası astsubay olmak isteyen başka bir arkadaşıyla Ankara'ya giderek ilk önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı sonra da Jandarma Genel Komutanlığındaki mülakata girdiğini söyledi.



Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mülakatın ardından Jandarma Genel Komutanlığı görüşmelerine girdiğini bildiren M.K, şu bilgileri verdi:



"Kara Kuvvetlerinden bir gün sonra Jandarma Genel Komutanlığı mülakatlarına girdim. Burada komisyonda bulunan 2 komutan, bana 'Kendini tanıt.' dediler. Sonra da üzerimde giymiş olduğum tişörtle ilgili sorular sordular, daha sonra komisyonun karşısından ayrıldım. Yaklaşık 2 saat sonra başarılı olduğumu söylediler. Jandarma Genel Komutanlığı Astsubay Meslek Yüksekokulunu tercih ettim."



